De la 8 ore pe calculator la media 10 la Bac: transformarea radicală a unui elev din Simeria

Absolvent al Liceului Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny”, Victor provine dintr-o familie numeroasă, fiind al nouălea dintre cei zece copii. „Sunt al nouălea din cei zece frați ai mei. Sunt încăpățânat și foarte ambițios.”, spune el, definindu-și încă de la început traseul.

Schimbarea care i-a adus succesul la Bacalaureat

Primii ani de liceu nu anunțau performanța excepțională de la final. „În primii doi ani mai mult m-am distrat, nu am învățat foarte mult, am tratat cumva cu superficialitate totul.”, recunoaște Victor pentru Express de Banat. Totul s-a schimbat însă în ultimii doi ani, când a decis să își regândească complet prioritățile.

Momentul de cotitură a venit în timpul unei veri petrecute în Norvegia, unde merge anual pentru a munci alături de frații săi. Experiența de acolo l-a determinat să ia o decizie radicală: „Gata, nu se mai poate așa, trebuie să mă apuc și eu de învățat”.

Motivația nu a fost doar financiară, ci și personală. „Aveam o colegă pe care îmi era foarte ciudă că era mai deșteaptă decât mine. Am spus «Ok, trebuie să învăț ca să o întrec».”

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De la gaming la 10 ore de studiu zilnic

Până la această schimbare, Victor petrecea chiar și 7-8 ore zilnic în fața calculatorului. Ulterior, a renunțat complet la acest obicei și s-a concentrat exclusiv pe studiu. „M-am lăsat complet de calculator și am ajuns să învăț și să citesc între 8 și 10 ore pe zi în continuu.”

Pe lângă pregătirea pentru Bacalaureat, a participat la numeroase olimpiade și concursuri, de la istorie și geografie până la filosofie și limba engleză, consolidându-și astfel cunoștințele și disciplina.

Familia, motorul performanței

Deși părinții nu au studii superioare, mediul familial a avut un rol esențial în formarea lui Victor. Mai multe dintre surorile sale au ales cariere în educație, ceea ce a creat o cultură a învățării în familie.

Această atmosferă l-a apropiat de lectură încă din copilărie. Prima carte primită, „Micul Prinț”, a fost începutul unei pasiuni constante. Ulterior, a citit intens, iar una dintre cărțile preferate rămâne „Cei trei mușchetari”.

Emoția momentului: „A început să îmi tremure mâna”

Rezultatele de la Bacalaureat au fost trăite intens. Deși se aștepta la note maxime la Geografie și Istorie, surpriza a venit la Limba Română.

„Am văzut 10 la Română, 10 la Geografie, 10 la Istorie, a început să îmi tremure mâna foarte tare. Am început să strig cât am putut de tare.”

Reacția sa a fost atât de puternică încât fratele său a crezut inițial că s-a întâmplat ceva grav. „Mi-a spus ulterior că a crezut că am pățit ceva. M-a întrebat: «Bă, tu ești sănătos?»”

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De ce a ales Dreptul la Timișoara

Deși avea oportunitatea de a studia oriunde, Victor a ales să rămână în România. Decizia de a urma Facultatea de Drept la Universitatea de Vest din Timișoara a fost luată încă din clasa a IX-a.

„Vreau să fac facultatea în România. M-am decis din clasa a IX-a că vreau să vin la Timișoara pentru că e relativ aproape de orașul meu natal, e un oraș fain, chiriile nu sunt atât de mari.”

În plus, reputația facultății a contat semnificativ. „Am auzit și că profesorii de la Facultatea de Drept sunt foarte riguroși.”

Obiectivul: „Vreau să fiu primul”

Victor nu se oprește la performanța de la Bacalaureat. Are planuri ambițioase pentru viitor și își dorește o carieră în notariat, chiar dacă știe că domeniul este competitiv.

„Am spus că nu renunț, sunt dispus să merg până la capăt.”

Pentru anii de facultate, ținta este clară: „Vreau să fiu primul, dacă se poate. Să termin cu 10 toți anii.”

Lecția pentru elevi: disciplina zilnică

Pentru cei care urmează să susțină Bacalaureatul, mesajul său este simplu și direct: „Să învețe în fiecare zi, să nu lase pe ultima sută de metri.”

Victor subliniază că succesul nu vine întâmplător, iar consistența este cheia. „Dacă nu înveți, eu zic că nu există nicio șansă să reușești.”

Mesajul primarului din Simeria

„10-10-10! Acestea sunt notele obținute de elevul nostru simerian, Victor Buble, elev al Liceului Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria, la examenul de Bacalaureat 2026. Aceasta este una dintre cele două medii de 10 obținute în județul Hunedoara.



Îl felicit pentru întreaga muncă depusă și pentru această performanță deosebită. Totodată, le adresez mulțumiri profesorilor care i-au fost alături și au contribuit la această reușită.



Așa cum i-am spus și în discuția pe care am avut-o, îi doresc mult succes în continuarea studiilor la Universitatea de Vest din Timișoara. Victor își dorește să urmeze Facultatea de Drept, iar eu sper ca, peste câțiva ani, să revină acasă și să profeseze aici, în orașul nostru,” a scris primarul Simeriei, Emil Rîsteiu.