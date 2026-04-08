Averea uriașă a lui Mircea Lucescu: cum a construit „Il Luce” un imperiu de zeci de milioane

Câți bani a lăsat Mircea Lucescu în urmă și din ce afaceri provenea averea sa

Mircea Lucescu, unul dintre cei mai mari antrenori din istoria fotbalului românesc, a lăsat în urmă nu doar o moștenire sportivă uriașă, ci și o avere considerabilă. După o carieră de aproape cinci decenii, „Il Luce” a reușit să transforme succesul din fotbal într-un adevărat imperiu financiar, potrivit a1.ro.

Ce avere a lăsat în urmă Mircea Lucescu

Mircea Lucescu s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă o carieră impresionantă și o avere estimată la aproximativ 40 de milioane de euro. Recunoscut la nivel internațional pentru performanțele sale, fostul selecționer a fost, la un moment dat, în topul celor mai apreciați antrenori din lume.

Succesul din carieră i-a adus câștiguri uriașe, în special în perioada în care a antrenat cluburi de top din străinătate. O etapă definitorie a fost cea petrecută la Șahtior Donețk, unde a activat timp de 12 ani și a obținut rezultate remarcabile. În acea perioadă, salariile și bonusurile au contribuit semnificativ la acumularea averii sale, estimările indicând câștiguri de cel puțin 50 de milioane de euro.

Investițiile care i-au consolidat averea

Dincolo de terenul de fotbal, Mircea Lucescu s-a remarcat printr-un simț dezvoltat al afacerilor. Veniturile obținute din antrenorat au fost investite strategic, în special în domeniul imobiliar.

Fostul tehnician deținea mai multe terenuri în România și era implicat în proiecte rezidențiale de amploare. Printre cele mai cunoscute investiții se numără un imobil cu opt etaje și 32 de apartamente, evaluat la peste 10 milioane de euro. Prețurile locuințelor din acest proiect porneau de la aproximativ 250.000 de euro.

În 2020, împreună cu un partener de afaceri, a dezvoltat un complex rezidențial format din aproximativ 200 de apartamente, consolidându-și poziția pe piața imobiliară.

Afaceri mai puțin cunoscute ale lui „Il Luce”

Pe lângă investițiile imobiliare, Mircea Lucescu a fost implicat și în industria vinurilor, fiind acționar într-un producător renumit. Această inițiativă a reflectat interesul său pentru domenii diverse și dorința de a investi în afaceri cu tradiție.

De asemenea, fostul antrenor deținea sau era implicat în mai multe companii cu cifre de afaceri de ordinul milioanelor de euro. Datele financiare recente arată că una dintre firmele sale a generat venituri de peste 17 milioane de lei și un profit consistent.

Proiecte de viitor și moștenirea financiară

Chiar și în ultimii ani, Mircea Lucescu continua să dezvolte noi proiecte. Surse din mediul de afaceri indică faptul că pregătea extinderea portofoliului imobiliar, inclusiv un proiect evaluat la aproximativ 17,5 milioane de euro.