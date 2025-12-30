Cerere record de bilete pentru Cupa Mondială de fotbal. Prețuri „astronomice”

Vorbind la Summitul Mondial al Sportului de la Dubai, Infantino a subliniat că toate veniturile din turneul de anul viitor din Statele Unite, Mexic și Canada vor fi reinvestite în fotbalul din întreaga lume, potrivit AFP.

Comentariile lui Infantino au fost primele sale remarci publice de la izbucnirea controversei legate de vânzarea biletelor la începutul acestei luni, grupurile de fani calificând prețurile biletelor drept „extorbitante” și „astronomice”.

FIFA a răspuns ulterior criticilor anunțând că o serie de bilete puse în vânzare va avea prețul de 60 de dolari.

„În ultimele zile, probabil ați văzut că există multe dezbateri despre bilete și prețurile acestora”, a declarat Infantino luni la conferința de la Dubai.

„Avem șase, șapte milioane de bilete puse în vânzare și am început acum două săptămâni. Vă pot spune că în două săptămâni, 15 zile, am primit 150 de milioane de cereri de bilete. Asta arată cât de puternică este Cupa Mondială”, a mai spus președintele FIFA.

Infantino a declarat că majoritatea cererilor de bilete au venit din Statele Unite, urmate de cereri din Germania și Marea Britanie.

„Dacă te gândești că în 100 de ani de istorie a Cupei Mondiale, FIFA a vândut în total 44 de milioane de bilete, atunci în două săptămâni pentru următoarea Cupă Mondială am fi putut umple 300 de ani de Cupe Mondiale”, a spus Infantino. „Este absolut o nebunie.”

„Și ceea ce este important, ceea ce este crucial este că veniturile generate din asta se întorc la fotbal în întreaga lume, iar FIFA este singura organizație din lume... care finanțează fotbalul în întreaga lume.”

„Fără FIFA nu ar exista fotbal în 150 de țări din lume. Există fotbal datorită acestor venituri pe care le generăm din Cupa Mondială și pe care le reinvestim în întreaga lume.”

Grupul de fani Football Supporters Europe (FSE) a fost printre cei mai importanți critici ai strategiei de stabilire a prețurilor FIFA pentru 2026.

Grupul a declarat la începutul acestei luni că biletele vor costa aproape de cinci ori mai mult decât biletele pentru Cupa Mondială din 2022 din Qatar.

(sursa: Mediafax)