x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport eXtrasport Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a murit

Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a murit

de Redacția Jurnalul    |    03 Noi 2025   •   11:05
Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a murit

Fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, Constantin Zamfir, a murit la vârsta de 74 de ani, a anunțat luni Liga Profesionistă de Fotbal (LPF).

LPF anunță că, în memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere.

LPF a transmis condoleanțe familiei.

Născut pe 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa națională pentru care a marcat un gol.

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor, citat de LPF.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: Constantin Zamfir mort atacant Steaua
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri