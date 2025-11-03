Constantin Zamfir, fostul mare atacant al Stelei în perioada 1975-1980, a murit

LPF anunță că, în memoria lui Constantin Zamfir, toate meciurile etapei a 16-a din SuperLiga României vor fi precedate de un moment de reculegere.

LPF a transmis condoleanțe familiei.

Născut pe 15 mai 1951 la Godeasca (Giurgiu), Zamfir a evoluat 12 meciuri pentru echipa națională pentru care a marcat un gol.

„Puțini fotbaliști am antrenat în cariera mea care să fi avut atâtea calități precum Zamfir”, l-a caracterizat Emeric Ienei, fostul său antrenor, citat de LPF.

(sursa: Mediafax)