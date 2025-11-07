Un cunoscut jucător de fotbal american a murit la vârsta de 24 de ani

Echipa a emis un comunicat, dar nu a menționat cauza morții.

„Cu extremă tristețe, echipa Dallas Cowboys anunță decesul tragic al lui Marshawn Kneeland în această dimineață. Marshawn a fost un coechipier iubit și un membru al organizației noastre. Gândurile și rugăciunile noastre pentru Marshawn sunt alături de prietena sa, Catalina, și de familia sa”, au transmis cei de la Dallas Cowboys, conform ESPN.

Echipa Cowboys a pus la dispoziție consilieri pentru toți jucătorii, antrenorii și personalul. Jucătorii nu se antrenează în aceste zile.

Potrivit poliției din Frisco (Texas), departamentul a intervenit pentru a localiza un vehicul care a evitat polițiștii în timpul unei urmăriri. Se pare că sportivul a fugit pe jos de polițiști.

În timp ce autoritățile îl căutau, un dispecer le-a spus ofițerilor că persoane care îl cunoșteau primiseră un mesaj de grup de la Kneeland „în care își lua rămas bun. „Sunt îngrijorați pentru el”, a transmis dispecerul.

Aproximativ trei ore mai târziu, Kneeland a fost găsit decedat. El avea o rană provocată de o armă de foc.

(sursa: Mediafax)