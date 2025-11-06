Detalii neștiute despre renta viageră a lui Emeric Ienei. Indemnizație de merit, abia la sfârșitul vieții

Toate trofeele le-a obținut alături de echipa Steaua. Din postul de jucător a primit trei titluri (1960, 1961 și 1968), dar și patru Cupe ale României (1962, 1966, 1967 și 1969). În calitate de tehnician al echipei din Ghencea, Emeric Ienei a obținut șase titluri (1976,1985, 1986, 1987 și 1995), trei Cupe (1976, 1985, 1999), dar și Cupa Campionilor Europeni (1986), potrivit Antena Sport.

Acesta a fost decorat prin decret prezidențial de Klaus Iohannis cu Ordinul Național Steaua României în grad de Cavaler în 2017, după ce și în 2008 a primit Ordinul Meritul Sportiv din partea președintelui Traian Băsescu.

Indemnizație de merit în 2025

Fostul internațional Sandu Boc a făcut dezvăluiri cu privire indemnizața de merit pe care o primea anternorul.

Acesta a obținut-o abia la începutul acestui an, după ce Elisabeta Lipă, care era șefa Agenției Naționale pentru Sport, s-a implicat entru acordarea rentei viagere.

Emeric Ienei și-a exprimat dezamăgirea în 2024 că nu primea indemnizația de merit cuvenită.

În urma eforturilor depuse de Sandu Boc, Valeriu Argăsea și Elisabeta Lipă, acesta a reușit să obțină în acest an renta cuveniă. Valoarea acesteia era 6 240 de lei pe lună. În total, fostul antrenor a încasat 68 640 de lei de la statul român ca rentă viageră.

Probleme de sănătate

Anul trecut, Emeric Ienei a fost internat pentru montarea unui stimulator cardiac din cauza pulsului scăzut. El a fost diagnosticat și cu Alzheimer.

Totodată, acesta a fost internat în 2024 la Secția de Pneumologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Bihor pentru o formă severă de pneumonie, notează a1.ro.