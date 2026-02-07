Dilema lui Alcaraz după ce a câștigat Australian Open: „Știu deja că va fi un cangur. Nu știu locul”

Carlos Alcaraz a dezvăluit că plănuiește să-și facă un tatuaj cu un cangur pentru a-și aminti de victoria de la Australian Open, potrivit AP. Ar fi o amintire de durată a victoriei sale asupra lui Novak Djokovic în finala masculină a turneului de la Australian Open. Victoria l-a transformat în cel mai tânăr jucător (22 de ani) care a câștigat toate turneele de Grand Slam.

„Știu deja că va fi un cangur. Pur și simplu nu știu locul. Mă gândesc doar la picior, dar nu știu care gambă, dacă va fi cea dreaptă sau cea stângă”, a spus Alcaraz.

Tenismenul a trimis pe rețelele de socializare un mesaj pentru fanii săi, după victoria de la Australian Open.

„Încă nu-mi vine să cred că tocmai am reușit. Un vis devenit realitate pentru mine, toate turneele de Grand Slam. Mă bucur de acest moment uimitor. Nu pot uita sprijinul și dragostea pe care le-am primit”, a scris Alcaraz.

Alcaraz l-a învins pe Djokovic, de 10 ori campion la Australian Open, cu scorul de 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. El și-a propus să câștige toate premiile majore din tenis, inclusiv Cupa Davis cu Spania.

