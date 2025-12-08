Doliu în fotbalul românesc: A murit Ioan Sdrobiș, antrenorul care l-a descoperit pe Cristian Chivu

x close
de Redacția Jurnalul    |    08 Dec 2025   •   10:20
Fotbalul românesc este în doliu după decesul fostului antrenor Ioan Sdrobiș, supranumit „Părintele” și cel care l-a descoperit pe Cristian Chivu, care s-a stins din viață la vârsta de 79 de ani, luni dimineață, în jurul orei 05.00.

Tragedia a fost confirmată de Mihai Fudulache, patronul echipei Viitorului Onești, unde Sdrobiș a activat ca director tehnic în ultimii ani, scrie unupetrotus.ro, citat de ProSport.

„Dur, dar și blând în același timp. Cu certitudine, nimeni nu a iubit fotbalul așa cum l-a iubit el! Dumnezeu să-l ierte!”, a spus Fudulache, potrivit sursei citate.

De-a lungul carierei sale, Ioan Sdrobiș a pregătit numeroase echipe din România, printre care Oțelul, Universitatea Cluj, Ceahlăul, Selena Bacău, CSM Reșița, Dacia Unirea Brăila, Extensiv Craiova, Jiul Petroșani, FC Vaslui, Farul, FC Onești și Dinamo Onești.

Cea mai importantă perioadă a avut-o la CSM Reșița, unde l-a descoperit, printre alții, pe fostul internațional Cristian Chivu, actualul antrenor al lui Inter Milano, și l-a promovat la prima echipă în sezonul 1997-1998.

(sursa: Mediafax)

