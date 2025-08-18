Doliu în lumea sportului! Pilotul de raliuri Dan Bodea a murit în urma unui accident, în timpul autocrossului de la Câmpulung

x close
de Redacția Jurnalul    |    18 Aug 2025   •   11:05
Unul dintre cei mai talentați piloți de raliu din România și-a pierdut viața în timpul unei etape de concurs de la Câmpulung. Dan Bodea a fost lovit de o mașină Renault Clio. Mașina a pierdut o roată și pilotul a pierdut controlul automobilului în manșa a III-a la clasa H1.

Tragedia a avut loc în timpul etapei a 4-a de la Campionatul Național de Rally Cross de la Câmpulung. Campionul din 2017 a avut parte de un final tragic, după ce a fost lovit de o mașină. Nu se știe exact cauza care a condus la acest incident. Mașina a părăsit partea carosabilă și după ce a parcurs aproape 100 de metri, a ajuns în apropiere de zona tehnică. Dan Bodea și încă o persoană nu s-au putut feri la timp și au fost luați pe sus.

“Cu profund regret, anunţăm că Dan Bodea, în vârstă de 50 de ani, şi-a pierdut viaţa în urma incidentului petrecut în timpul etapei de Autocross de la Câmpulung.

Campion la clasa H4 din Autocross în 2017, Dan a fost un pilot pasionat, loial şi dedicat până la capăt motorsportului pe care l-a iubit, în ultima perioada ocupându-se de zona tehnică pentru mai mulţi competitori.

Comunitatea pierde un om de excepţie, un competitor valoros şi un prieten adevărat”, a transmis FRAS.

