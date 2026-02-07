FRF anunță că încearcă suplimentarea biletelor pentru meciul României cu Turcia

Potrivit FRF, inițial Federația Turcă de Fotbal a alocat 1.900 de bilete pentru fanii români, reținând diferența până la 2.130 din considerente de siguranță. În urma insistențelor FRF pentru respectarea regulamentelor UEFA, forul român a obținut cota integrală de 5% din capacitatea stadionului, respectiv 2.130 de bilete, se arată sâmbătă, într-un comunicat al FRF.

Toate biletele au fost puse în vânzare vineri simultan, iar interesul a fost unul ridicat: la momentul lansării, pe platformă se aflau aproximativ 3.700 de utilizatori, numărul acestora depășind 5.000 imediat după start. Fiecare comandă a putut include maximum patru bilete. Raportat la o medie de trei bilete per comandă și la numărul de utilizatori prezenți inițial, aproximativ o cincime dintre aceștia au reușit să finalizeze achiziția.

FRF precizează că biletele sunt considerate vândute din momentul în care sunt adăugate în coș, acestea nemaifiind disponibile ulterior, în etapa de personalizare cu datele cumpărătorului.

Reprezentanții federației subliniază că nu există niciun parteneriat cu agenții de turism și că niciunul dintre cele 2.130 de bilete nu a fost distribuit. Suporterii sunt sfătuiți să manifeste prudență în cazul achizițiilor din alte surse, întrucât eventualele bilete cumpărate din afara canalelor oficiale nu se află în sectorul dedicat fanilor români.

Totodată, FRF recomandă evitarea platformelor de re-sale și a site-urilor neoficiale, biletele fiind securizate, personalizate și emise pe numele cumpărătorului.

FRF mai anunță că face demersuri pentru a obține suplimentarea numărului de bilete destinate suporterilor români.

De asemenea, potrivit informațiilor primite de forul român, Federația Turcă de Fotbal intenționează să pună în vânzare bilete suplimentare cu aproximativ o săptămână înaintea meciului.

Suporterii români ar putea încerca să achiziționeze tichete și prin această procedură, cu respectarea condițiilor impuse de organizator, care nu au fost deocamdată comunicate oficial.

Partida cu Turcia, găzduită de stadionul „Beşiktaş Park” din Istanbul, este decisivă pentru speranțele României de a ajunge la turneul final al Cupei Mondiale de fotbal din 2026. Tricolorii trebuie să învingă Turcia pentru a ajunge în finala play‑off‑ului, unde se vor confrunta învingătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, tot în deplasare.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)