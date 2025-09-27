x close
La mulți ani, Simona Halep! Sportiva împlinește 34 de ani. Mesaj pentru admiratorii săi

de Redacția Jurnalul    |    27 Sep 2025   •   12:00
Sursa foto: Hepta

Simona Halep împlinește, astăzi, 34 de ani. Sportiva și-a anunțat retragerea din tenis în 2025, iar ceremonia oficială este programată pentru 2026. De-a lungul anilor, Simona a strâns multe titluri și trofee oficiale în palmaresul său.

Decizia de retragere din tenis a fost anunțată pe 4 februarie, după ce sportiva din Constanța a pierdut în primul tur la Transylvania Open, de la Cluj-Napoca.

Totuși, Halep a mai apărut în circuitul profesionist în martie 2024, la Miami Open. Ea a primit atunci dreptul de a juca din nou, după ce Tribunalul de Arbitraj Sportiv a redus suspendarea pentru dopaj de la patru ani la nouă luni.

În acel turneu, românca a pierdut în fața Paulei Badosa, într-un meci care a reprezentat întoarcerea sa pe teren după o pauză de 569 de zile.

Ea a revenit pe teren și în iulie 2025, când a jucat la Iași, în cadrul turneului Concord Iași Open, un meci demonstrativ alături de Stan Wawrinka și Andrei Pavel.

Simona Halep a confirmat ulterior că momentul oficial al retragerii va avea loc pe 13 iunie 2026.

„Evenimentul de retragere va avea loc în data de 13 iunie 2026″, a anunțat aceasta.

De ziua sa de naștere, Simona a postat un mesaj pentru fani.

Viața e la fel de dulce ca desertul de pe masa mea, iar acest nou an din viața mea se simte la fel de dulce. Niciodată nu uitați să zâmbiți”, a scris Simona Halep, la InstaStory.

Ascensiunea în tenis 

Simona Halep s-a născut pe 27 septembrie 1991, la Constanța. La numai patru ani, ea a intrat pe terenurile de tenis, antrenată la început de Ioan Stan.

În adolescență, Simona a intrat rapid în elita tinerelor jucătoare, debutând la 14 ani în competițiile ITF.

Acâștigat în 2008 titlul de junioare la Roland Garros, iar doi ani mai târziu a intrat în circuitul profesionist.

Ascensiunea sa a fost evidentă în a doua jumătate a anului 2013, când a obținut șase trofee pe toate tipurile de suprafețe.

Consacrarea ei ca sportivă de top a venit în 2014, cu finala de la Roland Garros, finala Turneului Campioanelor și alte două titluri importante.

De-a lungul carierei, Simona Halep a strâns 24 de trofee WTA, dintre care două la turnee de Grand Slam: Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019.

Performanțe în tenis

Titluri WTA de simplu: 24 (printre care Roland Garros 2018 și Wimbledon 2019)

Finale WTA de simplu: 18

Titlu la dublu: 1 (Shenzhen 2018, alături de Irina Begu)

Finală de dublu: 1 (Montreal 2016, cu Monica Niculescu)

Meciuri câștigate / pierdute: 579 – 238

Câștiguri totale: 40,203,437 milioane de dolari

Cea mai bună clasare WTA: Locul 1 mondial, timp de 64 de săptămâni.

Subiecte în articol: simona halep tenis
