Drama fostului fotbalist de la FCSB. Declarații într-un dosar de violență domestică: „Drogurile mi-au distrus cariera”

De la mare speranță a FCSB la ordin de protecție. Mărturisirea șocantă a lui Mario Mihai despre droguri și cariera pierdută

Mario Mihai, unul dintre tinerii jucători în care FCSB își punea mari speranțe în urmă cu un deceniu, se află astăzi departe de fotbal și în centrul unui scandal care i-a adus probleme serioase cu legea. Fostul fundaș stânga, care a debutat la echipa mare a FCSB la doar 17 ani, este implicat într-un dosar de violență domestică, iar instanța a emis împotriva sa un ordin de protecție valabil pentru următoarele trei luni.

Ajuns la 27 de ani, Mario Mihai susține că dependența de droguri a reprezentat principalul motiv pentru care și-a ratat cariera sportivă. Declarațiile sale, făcute în fața anchetatorilor și prezentate de presa sportivă, descriu un traseu dramatic, de la statutul de mare promisiune a fotbalului românesc la o viață marcată de probleme personale și juridice, potrivit AS.ro.

Ordin de protecție emis de instanță după acuzațiile de violență domestică

Potrivit informațiilor apărute în spațiul public, fostul fotbalist a fost reclamat de mama copilului său, cu care are o fetiță în vârstă de patru ani. În urma analizării cazului, Judecătoria Cornetu a dispus emiterea unui ordin de protecție.

Conform măsurilor stabilite, Mario Mihai trebuie să poarte o brățară electronică de supraveghere, să participe la ședințe de consiliere psihologică și să respecte restricțiile impuse de instanță. De asemenea, i-a fost interzis să ia legătura cu femeia care l-a reclamat și să se apropie la mai puțin de 100 de metri de aceasta. Totodată, a fost obligat să părăsească temporar locuința comună.

În fața instanței, fostul fotbalist a negat că și-ar fi agresat partenera, însă a făcut și o serie de mărturisiri despre trecutul său și despre consumul de droguri.

„Nu mai consum droguri. Am consumat cu reclamanta. Am fost sportiv de performanță, fotbalist și din cauza drogurilor și a dorințelor reclamantei de a frecventa cluburile de noapte mi-am pierdut cariera de sportiv și am fost eliminat din liga în care jucam”, a declarat Mario Mihai.

De la debutul la FCSB la retragerea prematură din fotbal

Mario Mihai a fost considerat unul dintre cei mai promițători tineri fundași ai generației sale. Crescut în academia FCSB, el a atras atenția unor nume importante din fotbalul românesc încă din perioada junioratului.

Primul care a mizat pe potențialul său a fost Mirel Rădoi, care l-a promovat în cadrul grupelor de elită ale clubului. La acea vreme, jucătorul era urmărit inclusiv de Gheorghe Hagi, însă transferul la Viitorul nu s-a concretizat.

Momentul decisiv al carierei a venit în august 2016, când Laurențiu Reghecampf l-a trimis pe teren în partida dintre FCSB și Poli Iași, încheiată cu scorul de 1-1. Debutul la numai 17 ani părea începutul unei ascensiuni spectaculoase.

Totuși, pentru prima echipă a FCSB, Mario Mihai a mai bifat doar două apariții oficiale, ambele în Cupa României, împotriva formațiilor Sănătatea Cluj și Poli Timișoara.

Ulterior, a fost împrumutat la mai multe echipe, printre care Academica Clinceni, AFC Turris, Daco-Getica și CS Tunari. În 2020 a părăsit definitiv FCSB, iar după un ultim sezon la Tunari și-a încheiat cariera în vara anului 2021.

Problemele cu drogurile au marcat finalul carierei

Declinul său sportiv a fost însoțit de probleme în afara terenului. În urmă cu cinci ani, Mario Mihai a fost depistat pozitiv la un control antidrog efectuat în trafic, după ce a fost oprit de polițiști. Cazul a atras atenția opiniei publice și a generat numeroase reacții în presa sportivă.

Mai târziu, în 2024, fostul fotbalist a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.