Marius Copil se retrage din circuitul profesionist de tenis

„După mulți ani minunați pe circuitul profesionist, a sosit momentul să anunț retragerea mea oficială din tenisul competitiv. Au fost ani plini de emoții, provocări și lecții. Ultimii ani n-au fost ușori, dar mi-au oferit timp să realizez cât de incredibilă a fost această călătorie. Tenisul mi-a modelat viața, mi-a oferit prieteni, amintiri și experiențe pe care nu le voi uita niciodată”, scrie Marius Copil, pe Facebook.

Acesta le-a mulțumit, în mesajul său, familiei - părinților pentru sacrificii, fratelui pentru înțelegere, soției pentru iubire și încredere, și soacrei pentru sprijinul necondiționat. De asemenea, a mulțumit antrenorilor și echipei care l-au format ca jucător și ca om, colegilor din Cupa Davis, în special lui Horia Tecău, Florin Mergea, Victor Hănescu, Adrian Ungur, Victor Crivoi, pentru momentele trăite împreună.

Copil le-a mulțumiți și lui Ion Țiriac, Cosmin Hodor, Eric și Ștefan Sturdza, Loucas Ellinas, Federației Române de Tenis și nașului său, precum și sponsorilor, dar mai ales fanilor săi, pentru dragostea, răbdarea și energia pe care i le-auoferit mereu.

„Venind dintr-un oraș mic din România, am visat să joc un meci pentru țară, să intru în Top 100 ATP și să ajung într-o finală ATP. Pot spune cu mândrie că mi-am trăit 99% din vis. A venit timpul pentru un nou capitol — să fiu soț, tată și să ofer mai departe din tot ce am învățat”, spune Marius Copil.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹

(sursa: Mediafax)