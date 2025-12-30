FISU: Rusia inventează atac ucrainean cu drone asupra lui Putin pentru a justifica represalii

Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei consideră „fake-ul cu drona" drept o „reacţie nervoasă a Kremlinului la progresele înregistrate în negocierile dintre preşedinţii Ucrainei şi Statelor Unite la Mar-a-Lago". În viitor, Rusia va folosi naraţiunea unui „atac asupra reşedinţei lui Putin" pentru a justifica o poziţie de negociere mai dură, pentru viitoare atacuri combinate asupra Ucrainei în timpul sărbătoririi Anului Nou şi pentru a discredita conducerea ucraineană, se arată în comunicat.



FISU a subliniat că, în cadrul operaţiunii de dezinformare, care a început pe 29 decembrie, la ora 17:00, Kremlinul a acuzat Ucraina de o încercare deliberată de a ataca reşedinţa lui Putin cu 91 de drone.



Potrivit responsabililor serviciilor de informaţii ale Kievului, operaţiunea a început cu o declaraţie a ministrului rus de externe Serghei Lavrov şi a fost difuzată de media pro-Kremlin, precum TASS şi RT (Russia Today). În două ore, până la ora 19:00, declaraţia lui Lavrov a fost preluată şi amplificată de alţi oficiali ruşi, printre care viceministrul de externe Aleksandr Gruşko, consilierul prezidenţial Iuri Uşakov, liderul partidului Rusia Justă - pentru Adevăr, Serghei Mironov, liderul LDPR (partidul ultranaţionalist al defunctului Vladimir Jirinovski), Leonid Sluţki, şi Aleksei Juravliov, prim-vicepreşedinte al Comitetului de apărare din Duma de Stat a Rusiei.



Serviciul de Informaţii Externe al Ucrainei consideră că rapiditatea şi coordonarea acestor declaraţii indică faptul că operaţiunea a fost desfăşurată la ordinul direct al lui Putin şi în conformitate cu instrucţiunile (aşa-numitele „temniki") aprobate de administraţia prezidenţială a Rusiei.



Oficialii FISU afirmă că mai multe aspecte indică faptul că presupusul atac asupra reşedinţei lui Putin este o invenţie:



- pe parcursul zilei de 29 decembrie, locuitorii regiunii Novgorod din Rusia nu au raportat niciun atac cu drone sau consecinţele acestuia. Kremlinul încearcă acum să remedieze această situaţie prin răspândirea de mesaje false prin platforma rusă de socializare VKontakte în numele unor pretinşi locuitori ai oraşului Valdai (unde se află reşedinţa lui Putin).



-lipsa dovezilor tangibile, cum ar fi fragmente de drone, fotografii sau înregistrări video ale dronelor doborâte, pe care Kremlinul nu a reuşit să le prezinte timp de aproape o zi întreagă după declanşarea operaţiunii de dezinformare. FISU totuşi nu exclude ca „dovezile necesare" să fie amplasate la faţa locului în curând;



-Ministerul Apărării din Rusia şi-a revizuit luni de două ori rapoartele oficiale pentru a le alinia la naraţiunile Kremlinului, afirmând iniţial că au fost detectate 18 drone ucrainene în zona regiunii Novgorod, apoi mărind numărul la 23.



În acest context, FISU subliniază că Moscova a manipulat şi înainte afirmaţii despre presupuse atacuri ucrainene asupra unor ţinte ruseşti. În mai 2023, a raportat un atac cu drone asupra Kremlinului. În mai 2025, a afirmat că elicopterul lui Putin ar fi fost vizat de un atac cu drone în timpul unei vizite în regiunea rusă Kursk. Surse din cadrul guvernului rus au confirmat ulterior că incidentul nu corespundea de fapt realităţii.



După ce a anunţat presupusul atac, Lavrov a ameninţat Ucraina cu „represalii" şi a declarat că ţintele au fost deja stabilite.



Preşedintele Volodimir Zelenski a calificat declaraţia lui Lavrov drept „încă o minciună a Federaţiei Ruse".



Între timp, mediile de propagandă de la Moscova s-au dezlănţuit, calificând presupusul „atac" asupra reşedinţei lui Putin drept o „declaraţie oficială de război" şi ameninţând cu represalii dure. La postul de televiziune public Rossia 1, la emisiunea de ştiri de la 20:00, cea mai urmărită de ruşi, redactorul-şef al revistei „Naţionalnaia oborona" ("Apărarea naţională"), Igor Korotcenko a afirmat luni seara că "atacul Kievului înseamnă că Ucraina a declarat oficial război Federaţiei Ruse".



„Cât priveşte măsurile de represalii din partea Rusiei, presupun că varianta optimă ar fi un atac asupra reşedinţei lui Zelenski şi a altor centre de comandă guvernamentale şi militare din Kiev, cu utilizarea rachetei balistice cu rază medie de acţiune Oreşnik, dar fără încărcătură nucleară", a declarat Korotcenko.



La Kiev, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiga, şi-a exprimat regretul marţi că unele ţări au dat crezare dezinformării ruse şi şi-au exprimat îngrijorarea după ce Moscova a reproşat Kievului că o reşedinţă a preşedintelui rus, Vladimir Putin, ar fi fost atacată, deşi Ucraina a respins imediat oficial această acuzaţie, potrivit EFE.



„Am fost dezamăgiţi şi îngrijoraţi să vedem declaraţiile Emiratelor Arabe Unite, Indiei şi Pakistanului, care şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la un atac care nu a avut loc niciodată", a declarat Sibiga pe contul său de pe platforma X.



„Este şi mai surprinzător faptul că niciunul dintre cele trei state nu a emis vreo declaraţie oficială atunci când o rachetă rusă reală a lovit clădirea guvernului ucrainean pe 7 septembrie 2025", a adăugat el.



Şeful diplomaţiei ucrainene a reproşat Moscovei că nu a furnizat dovezi privind aşa-zisul atac asupra reşedinţei lui Putin.



„A trecut aproape o zi şi Rusia încă nu a prezentat nicio dovadă plauzibilă care să susţină acuzaţiile sale privind presupusul 'atac al Ucrainei asupra reşedinţei lui Putin'. Şi nu o vor face. Pentru că nu există nicio dovadă. Atacul respectiv nu a avut loc", a declarat Sibiga, citat de EFE.



„Rusia are o lungă istorie de afirmaţii false, aceasta fiind tactica sa caracteristică. De exemplu, Rusia a afirmat că nu va ataca Ucraina la începutul anului 2022. De asemenea, (ruşii) obişnuiesc să acuze pe alţii de ceea ce ei înşişi intenţionează să facă. Nu trebuie să credem niciodată ceea ce spun", a subliniat Sibiga, invitând la prudenţă în faţa afirmaţiilor ruseşti. AGERPRES