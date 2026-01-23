Mircea Lucescu a ajuns de urgență la spital. Ce spune Selecționerul României

Acesta are 80 de ani și s-a internat din nou, cu febră de 39 de grade Celsius.

Peste două luni se va discuta semifinala barajului cu Turcia pentru Cupa Mondială 2026.

Probleme medicale recurente

Mircea Lucescu a avut mai multe probleme de sănătate în această iarnă.

"Sunt internat în spital, e adevărat. Am fost o perioadă internat, la începutul anului, am fost apoi externat.

Dar între timp am luat o gripă severă și am fost nevoit să mă internez din nou, fiindcă am făcut și febră mare, 39 de grade. Sunt sub supravegherea medicilor, sper să mă refac repede”, a declarat Mircea Lucescu, potrivit golazo.ro.

Impactul asupra barajului cu Turcia

Mircea Lucescu a avut o răceală puternică de sărbători, care ulterior s-a complicat, astfel că nu a putut fi prezent la niciun meci disputat în Liga 1, în prima rundă din 2026.

Selecționerul nu a putut ajunge nici la cantonamentul din Turcia.

„Eu nu m-am dus în Antalya pentru că nu m-am simțit foarte bine, atâta tot. Îi aștept pe băieți să vină, apoi mă voi duce unde va trebui să mă duc. Este totul foarte clar”, explica Mircea Lucescu pentru digisport.ro.

Absența sa vine înaintea duelului cu Turcia, pe 26 martie (ora 19:00, deplasare), urmat de finala cu învingătoarea meculuiSlovacia-Kosovo.