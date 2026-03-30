Lui Mircea Lucescu i se va monta un defibrilator. Vești despre starea de sănătate a selecționerului

Investigația a fost realizată de profesorul Dragoș Vinereanu, iar rezultatele nu au indicat probleme noi față de cele specifice vârstei de 80 de ani. În urma coronarografiei, medicii au decis că nu este necesară montarea unui nou stent, selecționerul având deja stenturi montate în trecut.

Decizia medicilor: montarea unui defibrilator

Conform gsp.ro, medicii au luat însă o altă decizie importantă. Marți, medicul Călin Siliște urmează să îi monteze un defibrilator cardiac implantabil, un dispozitiv care are rolul de a regla ritmul bătăilor inimii și de a preveni eventuale aritmii grave.

Cel mai probabil, Mircea Lucescu va rămâne internat pentru monitorizare și investigații suplimentare, urmând să fie externat la finalul săptămânii, dacă evoluția va fi favorabilă.

Ce este defibrilatorul cardiac implantabil

Defibrilatorul cardiac implantabil (ICD) este un dispozitiv electronic de mici dimensiuni, comparabil cu un ceas de mână, care monitorizează permanent ritmul inimii și intervine automat atunci când apar aritmii periculoase.

Acesta poate:

să stimuleze inima când ritmul este prea lent (funcție de pacemaker);

să administreze un șoc electric intern în caz de tahicardie ventriculară sau fibrilație ventriculară, pentru a preveni stopul cardiac.

Când este recomandat

Un defibrilator cardiac implantabil este recomandat în special:

pacienților cu risc mare de moarte subită cardiacă (după infarct, în cazul cardiomiopatiilor sau al insuficienței cardiace severe);

persoanelor care au avut episoade de fibrilație ventriculară, tahicardie ventriculară sau stop cardiac resuscitat.

Montarea unui astfel de dispozitiv este o procedură frecvent utilizată pentru prevenirea complicațiilor cardiace grave și pentru monitorizarea permanentă a ritmului inimii, scrie as.ro