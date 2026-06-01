Trei vaccinuri experimentale promit să oprească definitiv coșmarul Ebola

Fundația a anunțat că va investi într-un portofoliu de vaccinuri experimentale, în curs de dezvoltare, printre care se numără cele dezvoltate de Inițiativa Internațională pentru Vaccinul împotriva SIDA, Moderna și Universitatea din Oxford, care vor fi produse la Institutul Serum din India, potrivit Euronews.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a identificat aceste trei vaccinuri candidate drept cele mai promițătoare aflate în prezent în curs de dezvoltare pentru combaterea virusului Ebola.

„Având în vedere răspândirea rapidă a virusului Bundibugyo și lipsa vaccinurilor autorizate, fiecare zi contează în lupta împotriva acestei boli mortale. Finanțarea și sprijinul urgent acordate de CEPI acestor trei candidați promițători au ca scop dezvoltarea unor vaccinuri sigure și eficiente care să contribuie la controlul acestei epidemii”, a declarat dr. Richard Hatchett, directorul executiv al CEPI.

Organizația va finanța testele preclinice și studiile clinice de fază 1 ale vaccinului candidat al Moderna, care utilizează aceeași tehnologie ARNm ca și la vaccinurile de Covid-19. Finanțarea este în valoare de 50 de milioane de dolari, echivalentul a 43 de milioane de euro.

Universitatea Oxford, dar și Institutul Serum din India vor primi până la 8,6 milioane de dolari, echivalentul a 7,4 milioane de euro pentru teste clinice, dar și alte activități de dezvoltare în pregătirea studiilor de fază 1, pentru vaccinul propus.

IAIVI organizația globală de dezvoltare a vaccinurilor ce are un parteneriat cu guvernul Indian, va primi până la 3,2 milioane de dolari, echivalentul a 2,57 milioane de euro. Vaccinul său candidat utilizează aceeași platformă de vaccin rVSV ca un vaccin aprobat și precalificat de OMS împotriva tulpinii Zaire de Ebola.

„În contextul în care facem față unui focar activ de Ebola în Africa, investiția CEPI în trei vaccinuri candidate împotriva virusului Ebola de tip Bundibugyo este atât oportună, cât și esențială pentru sănătatea Africii — precum și pentru securitatea economică și pentru promovarea ambiției Africii de a construi pe continent o capacitate durabilă de cercetare-dezvoltare și de producție a vaccinurilor”, a declarat Dr. Jean Kaseya, director general al Centrelor africane pentru prevenirea și controlul bolilor.

Toate platformele tehnologice de bază ale vaccinurilor dispun de date extinse privind siguranța și au fost utilizate pentru a dezvolta vaccinuri candidate care au demonstrat eficacitate preclinică sau clinică împotriva altor agenți patogeni, precum tulpinile Zaire și Sudan ale virusului Ebola, precum și virusul Marburg.

Actuala epidemie de Ebola din Congo a provocat cel puțin 282 de cazuri confirmate, potrivit datelor transmise duminică, de RDC. Pe lângă cele peste 200 au fost înregistrate aproximativ 1.000 de cazuri suspecte.

În timp ce vaccinurile sunt în curs de dezvoltare, OMS a declarat că prioritatea este de a opri transmiterea cu ajutorul instrumentelor care au fost utilizate de zeci de ani ca răspuns pentru virusul Ebola.

(sursa: Mediafax)