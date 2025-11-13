Nadia Comăneci, la 64 de ani! A dansat și a cântat de ziua ei pe o melodie românească

Nadia Comăneci a împlinit 64 de ani și a sărbătorit românește

Legenda gimnasticii mondiale, Nadia Comăneci, a împlinit miercuri, 12 noiembrie, vârsta de 64 de ani. Cunoscută drept „Zeița de la Montreal”, sportiva care a adus României prima notă de 10 perfect la Jocurile Olimpice a marcat momentul într-un mod special, demonstrând încă o dată că nu și-a uitat rădăcinile.

Născută în 1961, la Onești, Nadia a intrat în istorie la doar 14 ani, când a uimit lumea sportului la Olimpiada de la Montreal. Deși trăiește de ani buni în Statele Unite ale Americii, marea campioană continuă să își păstreze spiritul românesc viu.

„Trandafir de la Moldova” – melodia pe care Nadia a dansat de ziua ei

De ziua ei, Nadia Comăneci a postat pe rețelele sociale un scurt videoclip în care apare cântând și dansând pe celebra melodie românească „Trandafir de la Moldova”. Alegerea piesei nu a fost întâmplătoare – cântecul face parte din repertoriul clasic al folclorului românesc și este cunoscut pentru versurile sale pline de emoție.

Potrivit specialiștilor, melodia are o istorie aparte.

„<< Trandafir de la Moldova >> este un cântec creat între cele două Războaie Mondiale, care a devenit folclor. La facultate, aşa cum am învăţat de la profesori, se spunea despre acest gen de melodii că sunt folclor orăşenesc. Este un cântec de petrecere care iniţial avea 8 versuri şi, în timp, s-a îmbogăţit cu strofe, în funcţie de locul unde se cânta”, spune profesorul Horia Constantin Alupului Rus, fost director al Centrului pentru Cultură şi Arte „Carmen Saeculare” Neamţ.

O româncă în suflet, oriunde s-ar afla

Deși trăiește peste Ocean, Nadia Comăneci rămâne una dintre cele mai iubite figuri din sportul românesc. Gestul ei simplu, dar plin de emoție, a adus bucurie fanilor și a demonstrat că dragostea pentru România nu are granițe.

„Zeița de la Montreal” continuă să fie un simbol al perfecțiunii, eleganței și patriotismului, inspirând generații întregi de sportivi și admiratori din întreaga lume.