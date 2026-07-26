Cât timp mai este bun vinul după deschiderea sticlei? Recomandările somelierilor

Specialiștii spun că există doar câteva excepții în care un vin deschis poate deveni mai interesant după câteva zile.

„Unele vinuri devin din ce în ce mai bune, dar acestea sunt rarități în lumea vinului”, explică Andy Chabot, somelier și vicepreședinte senior pentru departamentul de alimente și băuturi la Blackberry Farm și Blackberry Mountain.

Durata de viață a unei sticle deschise depinde de mai mulți factori: tipul vinului, vârsta acestuia, soiul de struguri, calitatea și modul în care a fost păstrat înainte de deschidere.

Vinurile liniștite rezistă două zile

Pentru majoritatea vinurilor roșii, albe și rosé fără acid carbonic, regula practică este simplă: acestea ar trebui consumate în aproximativ 48 de ore de la deschidere.

Potrivit lui Chabot, multe vinuri ating un moment plăcut după primele 12-24 de ore, când aromele fructate se dezvoltă, iar taninurile mai dure devin mai echilibrate. După această perioadă, însă, calitatea începe să scadă treptat.

Vinul poate deveni mai plat, mai amar sau poate căpăta note metalice și o senzație mai puternică de alcool.

Vinurile spumante își pierd rapid acidul

În cazul șampaniei și al altor vinuri spumante, timpul este și mai scurt. După deschidere, bulele încep să dispară rapid, chiar dacă sticla este închisă cu un dop special.

„Pentru vinul spumant, nu aș depăși 24 de ore cu un dop de tip șampanie”, spune specialistul, precizând că scăderea calității poate fi observată chiar după 6-12 ore.

De aceea, vinurile cu bule sunt cel mai bine savurate imediat, alături de mai multe persoane.

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Ce influențează rezistența unui vin după deschidere?

Un factor important este vârsta vinului. Paradoxal, vinurile create pentru învechire pot rezista uneori mai bine după deschidere, datorită structurii lor complexe.

Vinurile tinere, cu taninuri puternice sau arome concentrate, pot beneficia de expunerea inițială la aer, deoarece procesul ajută aromele să se armonizeze.

În schimb, vinurile simple, în special unele albe ușoare, pot păstra o calitate relativ constantă timp de câteva zile, deoarece au mai puține elemente care se pot modifica.

Cum păstrezi corect vinul rămas în sticlă

Pentru a prelungi cât mai mult prospețimea unei sticle deschise, specialiștii recomandă câteva reguli simple:

Pune dopul la loc imediat. Sigilarea sticlei reduce contactul cu oxigenul.

Sigilarea sticlei reduce contactul cu oxigenul. Păstrează vinul într-un loc răcoros și întunecat. Temperaturile ridicate accelerează degradarea.

Temperaturile ridicate accelerează degradarea. Evită schimbările repetate de temperatură. Alternarea dintre frigider, temperatura camerei și frigider poate afecta mai mult vinul decât păstrarea constantă la o temperatură moderată.

Alternarea dintre frigider, temperatura camerei și frigider poate afecta mai mult vinul decât păstrarea constantă la o temperatură moderată. Mută vinul într-un recipient mai mic. O sticlă mai mică umplută aproape complet reduce cantitatea de oxigen din interior și încetinește oxidarea.

O sticlă mai mică umplută aproape complet reduce cantitatea de oxigen din interior și încetinește oxidarea. Folosește sisteme speciale de conservare. Dispozitive precum Coravin permit extragerea vinului fără eliminarea completă a dopului, păstrând restul sticlei pentru o perioadă mai lungă.

Cum îți dai seama că vinul nu mai este bun

Un vin vechi de câteva zile nu este periculos pentru sănătate, dar poate deveni neplăcut la gust.

Primele semne sunt modificările evidente ale aromei și echilibrului. Dacă alcoolul, aciditatea sau taninurile domină complet gustul, vinul probabil și-a pierdut calitatea inițială.

De asemenea, apariția unor arome care nu existau la deschidere — precum fructe gătite, nuci sau senzații neobișnuite — indică faptul că procesul de oxidare a avansat prea mult.

Mitul frigiderului

Unul dintre cele mai răspândite sfaturi este că orice vin deschis trebuie pus imediat în frigider. Specialiștii atrag însă atenția că problema principală nu este doar temperatura scăzută, ci variațiile mari de temperatură.

Ideal este ca vinul să fie păstrat la o temperatură constantă, aproximativ 13 grade Celsius, într-un spațiu potrivit pentru depozitare.

Dacă vinul a trecut deja de perioada optimă de consum, nu este obligatoriu să ajungă la gunoi. Poate fi folosit la gătit sau transformat în oțet de casă, potrivit southernliving.com.

În cele mai multe cazuri, însă, cea mai bună metodă de a savura o sticlă de vin rămâne aceeași: deschiderea ei atunci când există suficientă companie pentru a fi consumată la timp.