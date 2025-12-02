Tragedie în sport! Roxana Moise, fostă handbalistă Oltchim și mamă a trei copii, a murit la doar 39 de ani

Lumea sportului românesc este în doliu după moartea fulgerătoare a Roxanei Moise, sportivă de performanță, instructor de fitness și mamă a trei copii. Vestea tragică a șocat familia, prietenii și întreaga comunitate care o aprecia pentru energia, bunătatea și dedicarea ei.

Moartea Roxanei Moise, survenită marți, la doar 39 de ani, a zguduit puternic comunitatea sportivă și pe cei care au cunoscut-o. Fosta handbalistă s-a luptat cu un cancer nemilos, trecând și prin ședințe de chimioterapie. Sportiva, apreciată pentru vitalitatea și determinarea ei, a lăsat în urmă trei copii și o impresie de neșters în rândul celor apropiați.

Roxana Moise a fost handbalistă de performanță și a făcut parte din lotul echipei Oltchim Râmnicu Vâlcea, una dintre cele mai titrate formații din handbalul românesc. După retragerea din competiții, nu s-a îndepărtat de sport. Din contră, și-a construit o nouă carieră ca instructor de fitness și Kangoo Jumps, iar în timp a deschis propria sală destinată exclusiv femeilor în Râmnicu Vâlcea.

Pe lângă activitatea profesională, Roxana era dedicată și vieții de familie. În 2019, a devenit mamă pentru a treia oară, aducând pe lume o fetiță.

Pentru publicul larg, Roxana Moise a devenit cunoscută și datorită participării la un reality show sportiv, unde s-a remarcat prin spiritul competitiv și energia molipsitoare.