Scandal sexual la Federația Română de Fotbal. Ion Geolgău, anchetat

Administrația Federației Române de Fotbal anunță că a decis deschiderea unei anchete interne ca urmare a informațiilor apărute recent în mass-media referitoare la activitatea lui Ion Geolgău.

„Având în vedere natura aspectelor vehiculate, FRF consideră necesară verificarea veridicității acestora prin proceduri interne, în deplină transparență și conform reglementărilor în vigoare. În acest sens, Federația Română de Fotbal face apel către reprezentanții mass-media care au lansat respectivele informații să pună la dispoziția FRF toate datele și documentele pe care le dețin. Reamintim că FRF dispune de un Regulament de Ordine Interioară și un Cod de Etică aplicabile tuturor angajaților, integritatea fiind unul dintre principiile fundamentale care ghidează activitatea instituției”, a transmis FRF.

Federația mai anunță că, în ultimii doi ani, Ion Geolgău nu a avut nicio implicare în procesul de selecție pentru niciun lot național. Activitatea acestuia în cadrul FRF s-a limitat exclusiv la coordonarea referenților zonali pentru organizarea taberelor de vară la categoriile de vârstă U13, U12 și U11.

Ion Geolgău este acuzat că a încercat să convingă mama unui fotbalist junior să se întâlnească în particular. Discuțiile dintre cei doi au fost publicate în presă. Numele fostului mare a apărut într-un alt scandal. În urmă cu doi ani, Geolgău a fost acuzat că a cerut bani pentru a facilita chemarea unor juniori la loturile echipelor naționale, scrie Mediafax.

Ion Geolgău: “Recunosc că e o conversație reală”

După ce informațiile legate de Geolgău au cuprins presa românească, jurnaliștii de la prosport.ro au primit o primă reacție din partea fostului fotbalist. Oficialul de 64 de ani a spus că discuția dezvăluită de cei de la Gazeta de Cluj este una reală și a ținut să menționeze că acele mesaje au deja un an vechime.

În plus, Geolgău a punctat ce a transmis și FRF în comunicatul emis ieri, și anume că el nu se mai ocupă de selecțiile de copii. Femeia care a purtat acea conversație cu oficialul federației era mama unui junior.

“Recunosc că e o conversație reală, însă trebuie spus că este o discuție veche, purtată în urmă cu mai bine de un an. Sunt om și sunt supus greșelii. Deși sunt prezentate doar fragmente care mă pun într-o lumină proastă, recunosc că am greșit și regret sincer acest lucru. Totuși, nu s-a întâmplat nimic între mine și doamna respectivă.

Niciodată nu am pretins favoruri pentru a selecta vreun copil și, în plus, din vara anului 2023 nu mă mai ocup de selecțiile nationale. Dacă există cineva care are alte lucruri de spus despre mine, îl rog public să iasă în față.

Mă voi supune anchetei Federației Române de Fotbal și voi colabora pentru ca toate aspectele să fie lămurite“, a spus legenda oltenilor, potrivit as.ro

Gazeta de Cluj a intrat în posesia unor conversații șocante purtate pe WhatsApp de către Ion Geolgău, șeful scouterilor Federației Române de Fotbal și fost star al Universității Craiova și al echipei naționale. Mesajele, cu tentă sexuală, arată cum oficialul FRF hărțuiește o mamă al cărei copil urma să participe la selecția pentru lotul național de juniori.

Geolgău nu s-a rezumat doar la aprecieri banale, ci a trecut la avansuri directe, descriind în detaliu cum „o dezbracă din priviri”, cum o imaginează „sub duș, acoperită cu spumă” și cum i-a rămas întipărit gândul la buzele ei. În paralel, copilul acesteia era convocat la triajul organizat la Cluj, ceea ce ridică suspiciuni grave legate de criteriile de selecție la loturile naționale.