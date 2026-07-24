Scandal: Selecționerul Spaniei acuză jucătorii Argentinei de comportament „inacceptabil”

Într-un interviu acordat televiziunii publice spaniole TVE, Luis de la Fuente a declarat că a aflat ulterior amploarea incidentelor, deoarece imediat după finalul meciului se afla alături de jucătorii săi, sărbătorind câștigarea titlului mondial, scrie Euronews.

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„În acel moment nu mi-am dat seama ce s-a întâmplat, pentru că eram ocupat să sărbătoresc alături de echipă. Dar consider că un asemenea comportament este intolerabil și inacceptabil din partea unor jucători de asemenea valoare”, a spus selecționerul Spaniei. Tehnicianul a precizat că apreciase anterior atât lotul Argentinei, cât și stafful tehnic, motiv pentru care reacțiile de la finalul partidei l-au dezamăgit.

Ultimele minute ale finalei au fost marcate de mai multe altercații între jucători, într-o atmosferă extrem de tensionată. Momentul culminant a fost eliminarea mijlocașului argentinian Enzo Fernández, care a primit cartonașul roșu înainte de încheierea partidei. După fluierul final au existat noi confruntări și provocări între fotbaliști, incidente care au determinat FIFA să demareze o investigație disciplinară. Forul mondial nu a precizat deocamdată ce sancțiuni ar putea fi aplicate și nici care sunt persoanele vizate de anchetă.

Selecționerul campioanei mondiale a ținut să evidențieze reacția echipei sale în momentele tensionate. „Vreau să subliniez comportamentul jucătorilor noștri în fața provocărilor și agresiunilor. Și-au păstrat calmul și au demonstrat profesionalism până la final”, a afirmat antrenorul. Declarația vine într-un context în care imaginile surprinse după finală au generat numeroase comentarii în presa internațională și pe rețelele sociale.

Dincolo de controverse, Luis de la Fuente a vorbit și despre parcursul echipei sale spre trofeu, pe care l-a descris drept unul extrem de solicitant. Tehnicianul a amintit de distanțele mari parcurse în timpul competiției, condițiile climatice dificile, umiditatea ridicată și timpul redus de recuperare dintre meciuri, considerând că acestea au reprezentat provocări la fel de importante ca adversarii întâlniți. El l-a elogiat pe Rodri, desemnat cel mai bun jucător al turneului, afirmând că punerea la îndoială a valorii mijlocașului de la Manchester City reprezintă „o insultă la adresa inteligenței fotbalistice”. De asemenea, selecționerul a apreciat evoluția lui Lamine Yamal, despre care spune că și-a demonstrat maturitatea prin disponibilitatea de a se pune în slujba echipei.

Investigația disciplinară deschisă de FIFA urmează să stabilească dacă incidentele de după finală au încălcat regulamentele competiției și dacă se impun sancțiuni individuale sau colective. Până la finalizarea procedurii, forul mondial nu a făcut publice detalii privind jucătorii sau oficialii aflați în vizorul comisiei disciplinare.

(sursa: Mediafax)