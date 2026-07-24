UPDATE Premieră: O dronă a fost doborâtă deasupra României!

UPDATE O dronă care a intrat în spațiul aerian al României a fost doborâtă de un avion F-16 al Forțelor Aeriene Române, a anunțat MApN. Incidentul a avut loc în județul Buzău, după o misiune de monitorizare și interceptare.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat, vineri, că o dronă care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă de o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române, în urma unei misiuni de monitorizare și interceptare.

Potrivit MApN, „o aeronavă F-16 a Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești, aflată vineri, 24 iulie, în misiune de monitorizare și urmărie a unei drone intrată în spațiul aerian național, a angajat ținta aeriană cu o rachetă și a doborât-o deasupra unei zone nelocuite, în apropiere de localitatea Padina, județul Buzău”.

Ministerul precizează că sistemul de supraveghere radar a detectat ținta luni, 20 iulie, la ora 09.39, la aproximativ 20 de kilometri est de Sulina. Conform autorităților, drona a pătruns în spațiul aerian național și a urmat traseul Sulina, Brăila, Fetești, Buzău.

Pentru gestionarea situației au fost ridicate de la sol patru aeronave aflate în Serviciul de Luptă Poliție Aeriană. Este vorba despre două avioane Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Italiene, dislocate la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, și două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române din Baza 86 Aeriană de la Fetești.

UPDATE Traiectoria dronei a fost, în linii mari, Tulcea – Galați – Buzău iar aeronava F-16 a folosit o rachetă pentru a doborî drona, și nu tunul mitralieră al avionului, potrivit surselor Antena 3 CNN.

ȘTIRE INIȚIALĂ

Președintele Nicușor Dan a anunțat vineri că un pilot român de pe un avion F-16 a doborât o dronă care a intrat în spațiul aerian al României.

Șeful statului nu a precizat, în prima declarație, zona exactă în care s-a produs incidentul, proveniența aparatului fără pilot, traiectoria acestuia sau tipul de armament folosit pentru interceptare. Potrivit surselor MEDIAFAX, ar fi vorba de sudul județului Buzău.

„Am avut o dronă în spațiul aerian. Ea a fost doborâtă în urmă cu câteva minute, în jurul orei 11.00, de către un pilot român de pe un F-16. Important de subliniat e că drona era într-o zonă nelocuită. Acesta e și motivul pentru care a putut să tragă de sus în jos și acum sunt echipele instituțiilor care cercetează pentru a veni cu toate detaliile despre incident”, a declarat Nicușor Dan.

Anterior, un mesaj RO-Alert a fost emis pentru județul Buzău, care anunța că exista posibilitatea căderii unor obiecte din spatiul aerian.

Potrivit Inspectoratului pentru Situții de Urgență (ISU) Buzău, avertizarea fost emisă la nivel județean de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) și vizează o zonă extinsă din sud-estul României, care include și județul Buzău.



„A fost emis un mesaj RO-ALERT de la nivelul IGSU pentru o zona extinsă din sud-estul României care cuprinde și județul Buzău. Posibil dronă pe raza județului Buzău în zona de câmp”, a anunțat ISU Buzău.



Vineri fuseseră emise alerte similare în județele Brăila, Galați și Tulcea.