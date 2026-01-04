x close
Sorana Cîrstea, start perfect în 2026, anul în care se retrage

de Redacția Jurnalul    |    04 Ian 2026   •   08:32
Sursa foto: Hepta/Sorana Cîrstea a anunțat la începutul lunii decembrie că 2026 va fi ultimul al ei în circuit.

Sorana Cîrstea a începutul cu o victorie 2026, an în care a anunțat că se va retrage din circuitul profesionist. Ea a învins-o la Brisbane pe Anastasia Pavlyuchenkova.

Partida din primul tur al turneului, disputată duminică dimineață, a durat cu puțin peste o oră.

Românca s-a impus în două seturi 6-3, 6-1, iar în turul următor va juca cu Jelena Ostapenko.

Sorana Cîrstea a anunțat la începutul lunii decembrie că 2026 va fi ultimul al ei în circuit.

„Anul viitor va fi al 20-lea an în care particip la turnee ca jucător profesionist de tenis. Nu m-am așteptat niciodată să concurez atât de mult timp, dar ultimii doi ani au fost cei mai fericiți pentru mine pe teren și m-au motivat să continui. Acestea fiind spuse, am decis că 2026 va fi ultimul meu an în circuit”, spunea jucătoarea din România pe rețelele de socializare.

În primul tur al competiției de la Brisbane mai joacă duminică și Gabriela Ruse, care o întâlnește pe Sofia Kenin, și Jaqueline Cristian, care o întâlnește pe Marie Bouzkova.

(sursa: Mediafax)

