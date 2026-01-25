Transportul public din Capitală, perturbat de partida FCSB - CFR Cluj de pe Arena Națională

x close
de Redacția Jurnalul    |    25 Ian 2026   •   13:40
Sursa foto: Mai multe linii de transport în comun din Capitală sunt deviate duminică seară.

Liniile de transport în comun 86, 90 şi 143 nu vor mai întoarce la "Arena Naţională", iar cele ale liniei 104 vor fi deviate pe Şoseaua Iancului, pentru a permite participarea în siguranţă a publicului la meciul de fotbal dintre echipele FCSB şi CFR Cluj, programat duminică, de la ora 20:00, pe "Arena Naţională".

Potrivit unui comunicat al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti - Ilfov (TPBI), troleibuzele liniilor 86 şi 90 vor funcţiona pe traseele de bază între terminalele "Clăbucet", respectiv "M Petrache Poenaru" şi intersecţia Str. Vatra Luminoasă/ Str. Tony Bulandra, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia de autobuz 104 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Complex Pantelimon" şi intersecţia Şos. Iancului/ Bd. Pierre de Coubertin, apoi pe un traseu modificat în ambele sensuri pe Şos. Iancului, Şos. Mihai Bravu, Bd. Decebal, apoi traseul actual.

De asemenea, linia de autobuz 143 va funcţiona pe traseul de bază între terminalul "Bucur Obor" şi intersecţia Str. Baicului/ Şos. Pantelimon, apoi pe un traseu modificat pe Şos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul "Baicului" (capătul liniilor 69, 85 şi 382), cu întoarcere pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea, Str. Dumitru Slugeru, apoi traseul actual. 

Subiecte în articol: transport capitala meci fcsb cfr cluj arena nationala
