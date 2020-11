UPDATE Simona Halep are coronavirus. Ce spune antrenorul sportivei

Simona Halep are simptome medii ale infecției cu COVID-19 și s-a autoizolat, după cum afirmă Artemon Apostu-Efremov, unul dintre antrenori. Acesta speră ca sportiva să se refacă cât mai repede și să înceapă antrenamentele.

El a mai spus că tenismena respectă măsurile de protecție și nu știe de unde ar fi putut contacta virusul.

Mediafax

ȘTIRE INIȚIALĂ Simona Halep anunță pe contul ei de Twitter că s-a infectat cu noul coronavirus.

„Bună, tuturor! Vreau să vă anunț că am fost testată pozitiv pentru COVID-19! Mă aflu în autoizolare, acasă, și mă recuperez după ce a. Vom trece peste asta împreună!”, a fost mesajul jucătoarei de tenis.

Hi everyone, I wanted to let you know that I tested positive for COVID-19. I am self-isolating at home and am recovering well from mild symptoms. I feel good... we will get through this together