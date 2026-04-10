Urmașii lui Mircea Lucescu: Cum arată noua generație a familiei marelui antrenor

Soția, copiii și nepoții săi au fost prezenți pe Arena Națională, unde mai multe personalități din sport au venit să își aducă un ultim omagiu, printre care Simona Halep și Rică Răducanu.

Cine sunt nepoții lui Mircea lucescu

Marele antrenor a avut un fiu, Răzvan, și doi nepoți, Maria și Matei.

Matei Lucescu a fost portar dar apoi a renunțat la fotbal și acum este antreprenor în industria berii, unde a dezvoltat un brand propriu cu succes pe piața din România. Matei este, la rândul său tată, fiind implicat în viața de familie și în dezvoltarea afacerilor din zona HoReCa. Fiul lui Matei Lucescu joacă pentru Rapid București.

Maria Luiza Lucescu are trei copii și este căsătorită cu un peruan. Aceasta locuiește la București și preferă să își păstreze viața privată departe de atenția publică.

Funeralii pentru Mircea Lucescu

Mircea Lucescu este înmormântat cu onoruri militare în Vinerea Mare, la Cimitirul Bellu din Capitală. Slujba s-a desfășurat la Biserica Sfântul Elefterie, potrivit a1.ro.

