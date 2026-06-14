Adrian Veștea rupe tăcerea după scandalul din PNL: „Nu îmi doresc să se creeze două tabere”. Ce spune despre Ilie Bolojan și viitorul Guvern

Adrian Veștea încearcă să calmeze revolta din PNL după desemnarea ca premier: „Partidul trebuie să iasă mai puternic”

Premierul desemnat Adrian Veștea încearcă să reducă tensiunile apărute în Partidul Național Liberal după nominalizarea sa pentru funcția de prim-ministru. Într-un interviu acordat Euronews România, liderul liberal a respins scenariile privind o posibilă ruptură în partid și a transmis că negocierile pentru formarea noului Guvern vor include toate formațiunile proeuropene din Parlament.

Adrian Veștea face apel la unitate în PNL după desemnarea ca premier

Desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru a generat reacții puternice în interiorul Partidului Național Liberal, mulți lideri ai formațiunii fiind surprinși de decizia venită din partea președintelui Nicușor Dan. În acest context, noul premier desemnat a transmis un mesaj de calm și reconciliere, insistând asupra necesității unui dialog intern care să permită depășirea momentului tensionat.

În cadrul unui interviu acordat Euronews România, Veștea a declarat că PNL trebuie să dea dovadă de responsabilitate și să găsească soluții prin comunicare.

„Partidul Național Liberal trebuie să aibă această responsabilitate să se așeze în întregul său la masă”, a declarat acesta.

Potrivit premierului desemnat, discuțiile trebuie purtate între toate structurile de conducere ale partidului, inclusiv cu actualul lider liberal, pentru a evita adâncirea divergențelor.

Veștea respinge scenariul unei scindări în partid

Una dintre cele mai discutate teme după anunțul privind desemnarea lui Adrian Veștea a fost posibilitatea apariției unor tabere rivale în interiorul PNL. Liberalul a respins categoric această ipoteză și a avertizat asupra pericolului alimentării unor conflicte artificiale.

„Nu aș vrea să îi nominalizez, fiindcă văd că toate discuțiile merg în zona respectivă, pentru a încerca să creăm două tabere, să creăm o ruptură în Partidul Național Liberal. Nu îmi doresc acest lucru”, a afirmat el.

Mesajul său vine într-un moment în care mai multe voci importante din partid și-au exprimat nemulțumirea față de modul în care s-a ajuns la desemnarea noului candidat pentru funcția de premier. Cu toate acestea, Veștea susține că experiența acumulată de PNL de-a lungul anilor ar trebui să împiedice repetarea unor greșeli care au afectat în trecut dreapta politică din România.

„Am trecut prin momente dificile”. Veștea invocă experiența sa de aproape trei decenii în PNL

Adrian Veștea a amintit că este membru al Partidului Național Liberal încă din anul 1996 și că a traversat numeroase perioade complicate pentru formațiune. În opinia sa, lecțiile trecutului trebuie folosite acum pentru consolidarea partidului și nu pentru alimentarea conflictelor.

Premierul desemnat a făcut referire la perioadele în care dreapta românească era fragmentată în mai multe formațiuni politice, considerând că unitatea este esențială într-un moment în care România se confruntă cu provocări economice și administrative majore.

Veștea consideră că actuala criză internă poate deveni, paradoxal, o oportunitate pentru întărirea partidului.

„Nu cred că va rupe Partidul Național Liberal. Chiar din contră, eu consider că Partidul Național Liberal trebuie să fie mult mai întărit din această situație”, a declarat acesta.

În același timp, liberalul a transmis că nu susține impunerea disciplinei prin presiuni sau sancțiuni și că PNL trebuie să rămână un spațiu în care opiniile diferite să poată fi exprimate liber.

Mesaj pentru Ilie Bolojan: „Este o persoană matură”

Întrebat despre modul în care va reacționa liderul PNL, Ilie Bolojan, după desemnarea sa în funcția de premier, Adrian Veștea a evitat să intre într-o zonă speculativă.

Totuși, el a avut cuvinte de apreciere la adresa actualului lider liberal și a lăsat să se înțeleagă că mizează pe experiența și maturitatea acestuia pentru depășirea momentului dificil.

„Este o persoană matură, este o persoană care a trecut prin tot felul de situații”, a spus liberalul.

Declarația este interpretată de mulți observatori politici drept o încercare de detensionare a relației dintre cele două centre de influență care se conturează în interiorul partidului după surprinzătoarea nominalizare a lui Veștea.

Prioritatea noului premier desemnat: reformele și stabilitatea politică

Adrian Veștea a insistat că preocuparea principală în această perioadă nu trebuie să fie disputele politice interne, ci construirea unei majorități capabile să susțină reformele necesare pentru România.

Potrivit acestuia, viitorul Executiv va trebui să se concentreze pe implementarea angajamentelor asumate și pe menținerea stabilității politice într-un context intern și european complicat.

Premierul desemnat a subliniat că nu urmărește o confruntare cu liderii partidului și că obiectivul său este păstrarea unității liberale într-un moment decisiv pentru formarea noului Guvern.

Adrian Veștea: „Iau în calcul toate partidele proeuropene”

În ceea ce privește negocierile pentru formarea viitorului Executiv, Adrian Veștea a transmis un mesaj clar: toate formațiunile politice proeuropene pot participa la discuții.

Întrebat despre calendarul negocierilor și despre distribuirea ministerelor importante, inclusiv Internele și Finanțele, acesta a evitat să ofere detalii concrete.

„Este prematur să avansez astăzi o cronologie și ordinea în care să vor întâmpla lucrurile acestea. Vreau să văd în perioada următoare, fiindcă vedem că sunt partidele politice, astăzi vor ieși public și vor spune care este decizia lor”.

Veștea a precizat că dialogul va include mai multe formațiuni parlamentare și a confirmat că UDMR și USR sunt luate în calcul în ecuația viitoarei guvernări.

„UDMR și USR. Eu iau în calcul toate partidele pro europene”.

Noua majoritate parlamentară, construită în jurul reformelor

Premierul desemnat a explicat că abordarea sa se bazează pe realitățile parlamentare și pe necesitatea construirii unei majorități capabile să susțină reformele esențiale pentru România.

„După cum am prezentat încă din momentul în care am fost investit, mă raportez la partidele pre-europene și mă raportez la reformele pe care trebuie să le facă România”.

Mesajul sugerează că negocierile politice vor fi centrate mai degrabă pe obiective guvernamentale și programe de reformă decât pe formule politice tradiționale sau alianțe construite în trecut.

În contextul în care scena politică traversează una dintre cele mai importante perioade de reașezare din ultimii ani, declarațiile lui Adrian Veștea transmit două direcții clare: menținerea unității în interiorul PNL și construirea unei majorități proeuropene care să susțină viitorul Guvern. Rămâne de văzut dacă apelul său la dialog va reuși să calmeze tensiunile interne și să creeze premisele unei guvernări stabile într-o perioadă marcată de provocări politice și economice majore.

Mediafax