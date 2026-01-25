Vești uimitoare despre Michael Schumacher. Fostul campion mondial de Formula 1 nu mai este imobilizat la pat

Potrivit unui material publicat de Daily Mail, citat de Prosport, septuplul campion mondial nu ar mai fi imobilizat la pat și se poate deplasa prin locuința sa din Mallorca cu ajutorul unui scaun cu rotile, uneori asistat de personal medical specializat.

Jurnaliștii britanici susțin că au obținut acces la proprietatea familiei Schumacher din Spania, un fapt rar, în contextul în care soția fostului pilot, Corinna Schumacher, a limitat strict contactul cu presa încă de la accidentul produs la 29 decembrie 2013.

Conform sursei citate, Michael Schumacher beneficiază de îngrijire medicală permanentă, asigurată de o echipă de medici, asistente și terapeuți, iar costurile tratamentului s-ar ridica la zeci de mii de lire sterline pe săptămână. Accesul vizitatorilor este sever restricționat atât la reședința din Mallorca, cât și la cea din Gland, Elveția.

Una dintre puținele persoane care îl vizitează este Jean Todt, fost director al echipei Ferrari, apropiat al pilotului german. Potrivit relatărilor din presa britanică, Schumacher urmărește uneori cursele de Formula 1 alături de acesta.

În ceea ce privește capacitatea sa cognitivă, informațiile rămân neclare. Surse citate de Express.co.uk susțin că, deși este conștient, nu se știe în ce măsură Schumacher înțelege tot ceea ce se întâmplă în jurul său, întrucât nu poate comunica verbal.

Familia a respins, de asemenea, zvonurile potrivit cărora Michael Schumacher ar fi fost prezent la nunta fiicei sale, Gina, în 2024, precizând că fostul pilot nu a participat la eveniment.

Michael Schumacher a împlinit 57 de ani pe 3 ianuarie.

