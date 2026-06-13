Vis devenit realitate: Robbie Williams apare pe tricourile unei echipe de fotbal

În cadrul noului parteneriat, sigla „RW” va apărea pe partea frontală a echipamentelor de joc folosite de echipă în meciurile de acasă și din deplasare, relatează BBC. Artistul a declarat că asocierea cu Port Vale reprezintă un moment special pentru el, având în vedere legătura de lungă durată cu clubul.

Williams este unul dintre cei mai cunoscuți suporteri ai formației din Burslem, o suburbie a orașului Stoke-on-Trent. El a crescut în apropierea stadionului Vale Park și susține echipa încă din copilărie. Artistul a povestit în repetate rânduri că a mers la meciurile lui Port Vale încă de când era copil. El consideră că experiențele trăite pe stadion au avut un rol important în formarea sa.

Relația dintre Robbie Williams și club s-a consolidat în ultimii ani. În 2022, acesta a susținut un concert pe stadionul Vale Park, considerat un eveniment special pentru comunitatea locală. În ianuarie 2024, cântărețul a fost numit președinte al clubului, funcție simbolică pe care a acceptat-o cu entuziasm. Atunci s-a autointitulat, în glumă, „El Presidente”.

Pe lângă rolul de sponsor, Robbie Williams va promova activitatea Port Vale Foundation, organizația caritabilă asociată clubului. Fundația derulează proiecte dedicate sănătății, educației, incluziunii sociale și sprijinirii comunității locale. Beneficiarii sunt persoane de toate vârstele din zona Stoke-on-Trent.

Artistul a explicat că revenirea sa în prim-planul activităților clubului a fost influențată de munca depusă de conducerea actuală, coordonată de președinta și coproprietara Carol Shanahan. Williams a afirmat că se simte din nou parte din familia Port Vale și că această apropiere are o semnificație personală importantă.

Directorul executiv al clubului, Matt Hancock, a descris parteneriatul drept unul extrem de important pentru Port Vale. Potrivit acestuia, implicarea lui Robbie Williams oferă vizibilitate atât echipei, cât și fundației caritabile. Oficialul a subliniat că autenticitatea relației dintre artist și club reprezintă principalul atu al colaborării.

Conducerea speră că asocierea cu una dintre cele mai cunoscute personalități britanice va contribui la dezvoltarea proiectelor comunitare și la creșterea notorietății clubului în afara granițelor Angliei.