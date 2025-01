FCSB încearcă marea surpriză fără Olaru: ,,Teatrul Viselor” se mută 90 de minute la București

Mai frumos ar fi fost ca duelul să fi fost în dublă manșă, să se joace și pe „Teatrul viselor”, Old Trafford Stadium. Însă noua formulă a competiției stabilită a eliminat sistemul tur-retur. FCSB este sigură de continuarea în faza următoare a Europa League, fie în play-off-ul pentru optimi (un fel de 16-imi), fie direct în optimi. Indiferent de rezultatul de diseară, FCSB nu poate coborî mai jos de locul 15 în clasamentul grupei Europa League.

„Meciul anului”, „Meciul carierei”, „Cel mai important meci al ultimilor ani” sunt doar câteva caracterizări ale meciului de diseară de pe Arena Națională. Stadionul va fi arhiplin și se va stabili un nou record de asistență pe cel mai mare stadion al țării. Meciul prinde cele două echipe în situații diferite în campionatele interne. Dacă FCSB a recuperat din startul ezitant de sezon, când a dat prioritate cupelor europene, în ultima vreme a reintrat în topul Ligii 1 din România. Manchester United însă trece prin cea mai îngrozitoare perioadă din ultimii 50 de ani. Mai mult, chiar antrenorul „diavolilor”, Rúben Amorim, opina că actuala echipă este cea mai slabă din istoria clubului. Man United este pe locul 12 în Premier League, cu o linie de clasament „înspăimântătoare”: 10 înfrângeri, doar 8 victorii și golaveraj negativ. De la retragerea lui Sir Alex Ferguson nimic nu a mai funcționat la echipă. S-au încercat toate formulele posibile, s-a cheltuit peste un miliard de lire sterline din 2013 până acum. Nimic nu a mers. Au adus antrenori cu renume ca David Moyes sau José Mourinho, a fost readus și Cristiano Ronaldo. Rezultatele tot nu au apărut. Doar o cupă europeană în 2017 (Europa League, cu José Mourinho pe bancă) și o finală tot de Europa League în 2021, cu Ole Gunnar Solskjær antrenor, pierdută contra celor de la Villarreal. În rest prestații modeste.

Ar fi momentul ca Bîrligea să fie omul meciului

FCSB s-a întărit în vară pentru această campanie chiar dacă l-au vândut pe jucătorul numărul 1 al echipei, Florinel Coman. Au venit însă jucători pentru care Gigi Becali băga mâna-n foc că vor face furori în Europa. Până acum a confirmat doar Bîrligea. Problema lui este că pentru o perioadă nu-l va avea ca servant în teren pe Darius Olaru. Golgheterul echipei a marcat în prima parte marea majoritate a golurilor din pasele sau acțiunile lui Olaru. După accidentarea căpitanului, Bîrligea nu a mai fost servit ca înainte. Diseară însă Adrian Șut ar trebui să umple golul lăsat de Olaru și să-l pună în valoare pe Bîrligea mai mult ca niciodată.

FCSB fără Darius Olaru, Man United fără Marcus Rashford

Dacă pentru FCSB absența lui Olaru este extrem de importantă, la Manchester United nu va juca vedeta Marcus Rashford. Motivele absențelor sunt însă diferite. Olaru este accidentat în timp ce Rashford este în declin de formă și a intrat pe lista neagră a managerului Rúben Amorim. Acesta chiar a declarat, întrebat de situația lui Rashford că mai degrabă ar introduce pe teren antrenorul cu portarii decât un jucător care nu-și dă interesul la antrenamente. De altfel, atacantul de 27 de ani nu a fost folosit deloc în ultimele 11 meciuri. Ultimul meci în care a prins minute a fost pe 12 decembrie 2024 în Europa League, la Plzen, când a fost pe teren 56 de minute. A avut cea mai mică notă a echipei, iar datele telemetrice i-au dat „premiul” de cel mai slab jucător de pe teren, fără nicio pasă reușită, niciun dribling, nicio realizare. De altfel, suporterii și presa sportivă din Anglia îl suspectează pe Rashford că vrea cu tot dinadinsul să părăsească echipa de pe Old Trafford, singura la care a activat în carieră. Nu a prins nici lotul pentru campionatul european de anul trecut.

„Trebuie să salvăm cumva sezonul”

Adus pentru a salva ce se mai poate salva, Rúben Amorim nu a avut un debut la Man United cum și-a dorit, iar coborârea în clasamentul Premier League a continuat. În acest moment echipa este în afara calculelor pentru cupele europene din sezonul viitor. „Singura consolare a momentului este că nu avem cum să retrogradăm. Dar poate ne străduim noi cumva”, scriu, cu umor, suporterii. Sezonul trecut a fost salvat de câștigarea Cupei Angliei pentru că în campionat a terminat pe 8. Astfel că Rúben Amorim trebuie să salveze in extremis acest sezon pentru a participa și anul viitor în cupele europene, iar variantele sunt Europa League, pe care, dacă ar câștiga-o, ar trimite-o sezonul viitor direct în Liga Campionilor, fie câștigarea Cupei Angliei. „Sezonul trebuie cumva salvat. Echipa nu are niciun orizont în joc în acest moment. Moralul este la pământ. Nu reușesc să se adune, să se concentreze. Pasele nu sunt precise, nu se recuperează mingea după ce este pierdută. Este probabil cea mai proastă perioadă din istoria clubului. Ultimul meci din faza ligii este foarte important. Trebuie să ne calificăm direct în optimile de finală ale Europa League și să evităm să jucăm suplimentar încă două meciuri europene. Calendarul jocurilor noastre este oricum foarte aglomerat. Față de anii trecuți deja avem două meciuri în plus în noul sistem al cupelor europene și trebuie să evităm încă două meciuri. Meciul de la București va fi dificil pentru noi. Am înțeles că stadionul este sold out. Vom avea și noi câteva mii de fani acolo. Suntem obișnuiți să jucăm cu stadioane pline. Însă publicul românesc are o altă atitudine. E public latin, mult mai înfocat. În ceea ce privește meciul cu FCSB, va fi greu. Fotbalul englez a avut de-a lungul timpului probleme cu echipele românești. Sunt diferențe mari de stil de joc și pot crea situații incomode pentru noi. Însă avem șansa să câștigăm la București. Este necesar să o facem.”, a declarat Rúben Amorim înaintea deplasării la București.

Ce șanse are FCSB

În ciuda absenței jucătorului numărul 1, FCSB are șanse reale să scoată un rezultat bun cu britanicii. Pe de altă parte, nu are nimic de pierdut. Conform declarațiilor lui Gigi Becali, cea mai importantă este rețeta financiară. Astfel, FCSB s-ar mulțumi și „doar cu play-off-ul” pentru optimi. Asta ar însemna încă un meci cu casa închisă pe teren propriu. Apoi, dacă trece de 16-imi, încă un meci cu stadionul plin pe Arena Națională. Plus primele de la UEFA pentru performanțe, plus banii obținuți de pe urma celor patru victorii din faza ligii, FCSB ar putea trece de 10 milioane de euro câștig în acest sezon european.

Citește pe Antena3.ro Trei persoane au fost arestate de poliția olandeză în cazul furtului tezaurului dacic

În plus, așa cum se teme și Rúben Amorim, FCSB poate profita de forma slabă a lui Man United. Casele de pariuri o dau favorită pe formația engleză în însă conform tradiției, FCSB s-a mobilizat cu totul altfel când a jucat în cupele europene. De asemenea, victoria cu Qarabag a pecetluit calificarea în faza următoare a competiției, FCSB nu poate coborî mai jos de locul 15 în clasament, care este asigurător de 16-imi. Deci echipa din Berceni nu are o presiune specială. Poate folosi titularii fără probleme cu Man United și să utilizeze peste trei zile, cu CFR, în Liga 1 o echipă de rezerve, pentru că nu există practic spaima să nu intre în play-off-ul Superligii.

Ce „11” ar putea fi folosit diseară

Dacă e să ne luăm după declarațiile jucătorilor, toți visează să joace contra Man United. Teoretic, tot lotul ar trebui să fie foarte motivat. Nu oricând dai piept cu „diavolii de pe Old Trafford”, dar câțiva vor fi diseară puncte fixe. Târnovanu nu poate fi scos din poartă, Crețu nu are înlocuitor în dreapta apărării, Dawa și Ngezana în centru, în timp ce Radunovic este bătut în cuie în stânga. La mijloc, închizători mai mult ca sigur va fi perechea Șut-Mihai Popescu, în fața lor Tănase, Miculescu și Băluță, iar în atac Bîrligea. În afara unor accidentări de ultim moment, aceasta ar fi cea mai bună formulă de echipă. Pe parcurs ar mai putea intra Edjuma, Alhassan, Ștefănescu, Musi și Daniel Popa.

Așa cum am spus că pentru Bîrligea ar trebui să fie meciul exploziei, la fel ar trebui să fie și pentru Ștefănescu. Adus cu mari speranțe de la Sepsi, Ștefănescu nu s-a ridicat la nivelul așteptat. A avut doar realizări sporadice, uneori chiar decisive, însă prea puțin pentru ce pretenții are patronul de la el. Ar trebui să fie meciul vieții, de acum ori niciodată dacă i se va oferi ocazia să joace diseară. În aceeași situație se află și Băluță. Are șanse mari să intre titular diseară însă dacă nu dă randament... Ștefănescu abia așteaptă să-i ia locul.

Calculele hârtiei

O victorie diseară a FCSB o califică direct în optimi, cu 17 puncte, iar această situație i-ar da și statut de cap de serie în dubla următoare. Manchester United ar putea ieși din primele opt echipe și ar juca 16-imi. Un scor de egalitate ar ajuta pe Manchester. Va acumula 16 puncte, însă va depinde de rezultatele meciurilor Ajax - Galatasaray și Nice - Bogo/Glimt. La un egal FCSB, depinde de ce vor face Galatasaray, Bodo/Glimt, Plzen și Olympiakos. Ei bine, niciuna dintre aceste urmăritoare nu trebuie să câștige azi dacă va fi egalitate pe Arena Națională. În caz de înfrângere, FCSB iese din primele 8, putând cădea cel mai jos pe locul 15.

Val de ironii la adresa FCSB și Manchester United înaintea meciului de diseară

Apropierea meciului de diseară a încins spiritele rivalelor celor două echipe. În Manchester, rivalii de la Man City au scris că sunt nerăbdători să-l audă pe comediantul ghanez, Akrobeto, cum râde de rezultatele celor de la United. „Un râs în plus înseamnă un loc mai jos”, „Akrobeto, fă-ne din nou ziua mai fericită! Râsul tău ar trebui să fie pus la difuzoare pe Old Trafford”, au scris ei.

La noi, suporterii dinamoviști au adus aminte de farsa pe care au făcut-o la meciul FCSB - Man City de pe 16 august 2016, când întreaga tribună a doua afișa sloganul „Doar Dinamo București”, care a devenit brand de la acel moment. „Aveți coregrafie? Dacă nu, v-o facem din nou. De data asta însă o să punem și ceva albastru, dar în afara stadionului, în stația de metrou”, „Dacă nu veneam nou cu DDB, FCSB nu era cunoscută în orașul Manchester. Fanii lui City au aflat. Ar trebui să afle și cealaltă jumătate de oraș de existența acestei echipe”, au scris fanii „câinilor”.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹