A fost desemnat antrenorul etapei a 19-a a Superligii

În echipa ideală a etapei, prezentată marți de LPF, se regăsesc câte doi jucători de la Metaloglobus, Oțelul Galați, UTA Arad și câte unul de la CFR Cluj, FC Botoșani, Dinamo, Universitatea Craiova și Universitatea Cluj.

Cel mai bun 11 al etapei

Portar:

Ottó Hindrich (CFR 1907 Cluj) – A avut 10 intervenții, dintre care cel puțin patru de-a dreptul spectaculoase!

Fundași:

Flavius Iacob (UTA Arad) - A făcut foarte bine faza defensivă. A recuperat patru mingi și a câștigat șapte dintre cele nouă dueluri la sol în care a fost implicat.

Andrei Miron (FC Botoșani) - Botoșănenii au bifat al nouălea meci fără gol încasat, iar asta i se datorează și căpitanului, care a dirijat excelent defensiva.

Nikita Stoinov (Dinamo) – Din nou, tânărul fundaș dinamovist prinde ,,Echipa etapei”. A avut o prestație fără greșeală în centrul defensivei roș-albilor bucureșteni.

Conrado Holz (Oțelul Galați) – A marcat și a deschis drumul gălățenilor spre o victorie categorică.

Mijlocași:

Alin Roman (UTA Arad) - Intrat pe teren pentru ultima jumătate de oră, a marcat direct din lovitură liberă, golul său ducându-i pe arădeni pe loc de play-off.

Damià Sabater (FC Metaloglobus București) – A pasat decisiv pentru ambele goluri marcate de gruparea bucureșteană.

Tudor Băluță (Universitatea Craiova) – A înscris primul său gol în tricoul studenților olteni.

Yassine Zakir (FC Metaloglobus București) – A înscris o dublă pentru a doua victorie izbutită de echipa sa în SuperLigă.

Atacanți:

Paulinho (Oțelul Galați) – Se dovedește a fi un transfer reușit. Gol și pasă de gol. În total, are opt contribuții ofensive în sezonul curent.

Jovo Lukić (Universitatea Cluj) – A înscris de trei ori și devine un candidat important în lupta pentru titlul de golgheter.

Antrenorul etapei:

Bogdan Andone (FC Argeș - FOTO) - Un joc lăudabil și o etapă perfectă pentru piteșteni, care s-au apropiat la doar două puncte de podium.