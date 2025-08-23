FC Botoșani obține o nouă victorie și urcă pe locul 4 în Superliga

Partida FC Botoșani-Csikszereda M. Ciuc a fost câștigată de gazde, scor 3-1. Mijlocașul albanez Enriko Papa a marcat pentru moldoveni în minutul 26. Atacantul Zoran Mitrov a înscris al doilea gol al moldovenilor în minutul 76 din lovitură de la 11 metri. 3-0 a fost în minutul 82 atunci Ștefan Bodișteanu a tras de la marginea careului și portarul oaspeților nu a putut să oprească mingea.

Golul oaspeților a fost înscris de Ervin-Raul Bakos în minutul 85. Oaspeții au mai avut un gol anulat. În minutul 54 reușita lui Jozef Dolny nu a contat deoarece a fost ofsaid, așa cum au stabilit arbitrii.

FC Botoșani continuă parcursul bun din noua ediție a Superligii. Echipa din nordul Moldovei are 12 puncte și se află pe locul 4. Csikszereda M. Ciuc este pe ultimul loc cu un singur punct obținut în șase partide.

Tot sâmbătă se va juca partida U Cluj-Dinamo București. Primele partide ale etapei a VII-a s-au disputat vineri. Este vorba despre UTA Arad-Unirea Slobozia 1-1 și Metaloglobus-Rapid București 1-2.

