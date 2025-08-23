x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal intern FC Botoșani obține o nouă victorie și urcă pe locul 4 în Superliga

FC Botoșani obține o nouă victorie și urcă pe locul 4 în Superliga

de Redacția Jurnalul    |    23 Aug 2025   •   20:47
FC Botoșani obține o nouă victorie și urcă pe locul 4 în Superliga
Sursa foto: FC Botosani

FC Botoșani a obținut o nouă victorie și a urcat pe locul 4 în clasamentul Superligii de fotbal. Sâmbătă, moldovenii au învins, pe teren propriu, echipa Csikszereda M. Ciuc. Partida a făcut parte din etapa a VII-a.

Partida FC Botoșani-Csikszereda M. Ciuc a fost câștigată de gazde, scor 3-1. Mijlocașul albanez Enriko Papa a marcat pentru moldoveni în minutul 26. Atacantul Zoran Mitrov a înscris al doilea gol al moldovenilor în minutul 76 din lovitură de la 11 metri. 3-0 a fost în minutul 82 atunci Ștefan Bodișteanu a tras de la marginea careului și portarul oaspeților nu a putut să oprească mingea.

Golul oaspeților a fost înscris de Ervin-Raul Bakos în minutul 85. Oaspeții au mai avut un gol anulat. În minutul 54 reușita lui Jozef Dolny nu a contat deoarece a fost ofsaid, așa cum au stabilit arbitrii.

FC Botoșani continuă parcursul bun din noua ediție a Superligii. Echipa din nordul Moldovei are 12 puncte și se află pe locul 4. Csikszereda M. Ciuc este pe ultimul loc cu un singur punct obținut în șase partide.

Tot sâmbătă se va juca partida U Cluj-Dinamo București. Primele partide ale etapei a VII-a s-au disputat vineri. Este vorba despre UTA Arad-Unirea Slobozia 1-1 și Metaloglobus-Rapid București 1-2.

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: FC Botoşani Superliga
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri