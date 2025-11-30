FCSB a învins-o pe Farul Constanţa cu scorul de 2-1

Campioana a marcat ambele goluri în prima jumătate de oră a meciului. Adrian Şut (14) a deschis scorul, reluând la colţul scurt mingea trimisă de Darius Olaru din lovitură liberă. David Miculescu (24) a majorat avantajul oaspeţilor, după o minge scăpată de portarul Alexandru Buzbuchi.



Farul a marcat înainte de pauză prin Ionuţ Larie (37 - penalty), după un fault comis de portarul Ştefan Târnovanu asupra lui Răzvan Tănasă.



Fiecare echipă a avut câte o bară, FCSB prin Darius Olaru (19), iar Farul prin Alexandru Işfan (68).



Cristian Ganea (Farul) a bifat meciul cu numărul 200 în Superligă, el debutând pe 20 februarie 2015, în Petrolul - FC Braşov 1-0.



Farul a câştigat în tur cu 2-1.



FCSB e neînvinsă de cinci etape, în care are trei victorii şi două egaluri. Pentru Farul a fost a doua înfrângere pe teren propriu în acest sezon.



FC Farul Constanţa - FC FCSB 1-2 (1-2), Academia Hagi - Stadion Central - Ovidiu, 20:30)

Au marcat: Ionuţ Larie (37 - penalty), respectiv Adrian Şut (14), David Miculescu (24).

Arbitru: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitri asistenţi: Ioan Alexandru Corb (Satu Mare), Cristian Daniel Ilinca (Craiova); al patrulea oficial: Ovidiu Robu (Chitila)

Arbitru video: Sebastian Colţescu (Bucureşti); arbitru asistent video: Valentin Porumbel (Olteniţa)

Observatori: Irina Mîrţ (Bucureşti) - CCA, Cătălin Popa (Vaslui) - LPF

Sursa: AGERPRES