FCSB câștigă în deplasare cu Universitatea Cluj

Ambele goluri ale campioanei au fost marcate de Darius Olaru (32, 55), primul din voleu, la centrarea lui Mihai Lixandru, iar al doilea după o pasă greşită a fundaşului ivorian Jonathan Cisse.



FCSB a avut şi o bară, prin Mamadou Thiam (ex-Universitatea), care a trimis cu capul, dar portarul Ştefan Lefter a respins în bară.



Fundaşul muntenegrean Risto Radunovic a bifat partida cu numărul 250 în Superligă, întrecere în care a debutat pe 9 august 2017, pentru Astra Giurgiu, în meciul cu Concordia Chiajna (1-0), potrivit LPF. Radunovic este jucătorul străin cu cele mai multe meciuri pe prima scenă din istoria roş-albaştrilor, 159 de prezenţe.



La meci au asistat 14.691 de spectatori.



FCSB are patru victorii şi un eşec în ultimele cinci etape.



''U'' nu are nicio victorie acasă în acest sezon, iar în ultimele şapte etape a obţinut un succes (două egaluri, patru eşecuri).



FC Universitatea Cluj - FC FCSB 0-2 (0-1), Cluj Arena - Cluj-Napoca

A marcat: Darius Olaru (32, 55).

Cartonaş roşu: Alexandru Murgia (Universitatea, 39).

Arbitru: Adrian Viorel Cojocaru (Galaţi); arbitri asistenţi: Daniel Mitruţi (Craiova), Alexandru Filip (Constanţa); al patrulea oficial: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)

Arbitru video: Rareş George Vidican (Satu Mare); arbitru asistent video: Lucian Rusandu (Sfântu Gheorghe)

Observatori: Zoltan Szekely (Baia Mare) - CCA, Ioan Bogdan (Arad) - LPF

