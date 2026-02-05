FCU Craiova triumfă: Sigla și palmaresul istoric merg la Mititelu, nu la Rotaru!

FCU Craiova câștigă palmaresul istoric al Universității Craiova: Decizie de la Curtea de Apel Timișoara

Curtea de Apel Timișoara a tranșat astăzi disputa de ani de zile pentru sigla și palmaresul echipei istorice din Oltenia. FCU Craiova, clubul lui Adrian Mititelu, a obținut victoria în fața CS Universitatea Craiova a lui Mihai Rotaru.

Decizia respinge apelul formulat de CS Universitatea Craiova și menține sentința Tribunalului Dolj din 2017.

„Solutia pe scurt: Respinge cererea de repunere pe rol a cauzei formulată de intimatul pârât Fotbal Club U Craiova SA, prin lichidator Agenţia de Insolvenţă S.P.R.L. Respinge apelul declarat de apelantul reclamant Club Sportiv Universitatea Craiova, împotriva sentinţei civile nr. 149 din data de 23 mai 2017 pronunţate de Tribunalul Dolj în dosarul nr. 11665/63/2014**. Cu drept de recurs în termen de 30 de zile de la comunicare. În cazul exercitării căii de atac, cererea de recurs se va depune la Curtea de Apel Timişoara. Pronunţată astăzi, 5 februarie 2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei“, se arată pe portal.just.ro.

Părțile au dreptul de recurs în 30 de zile la aceeași instanță. Pronunțată pe 5 februarie 2026, decizia marchează un punct final în lupta juridică care a ținut suporterii pe jar.