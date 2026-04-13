Schimbare spectaculoasă la Farul Constanța: Flavius Stoican preia frâiele după plecarea lui Ianis Zicu

Flavius Stoican numit antrenor Farul Constanța după despărțirea de Ianis Zicu

Flavul Stoican, experimentatul antrenor în vârstă de 49 de ani, a fost numit la conducerea tehnică a lui Farul Constanța, imediat după despărțirea surprinzătoare de Ianis Zicu. Anunțul vine în contextul finalului sezonului 2025/2026 din SuperLiga, unde Farul a traversat o perioadă agitată la nivel de staff tehnic. Stoican, care a pregătit ultima oară pe CSM Reșița, aduce o bogată experiență atât din fotbalul românesc, cât și din cel internațional, promițând un nou impuls pentru ambițioasele obiective ale constănțenilor.

Clubul de pe litoral a confirmat oficial mutarea, subliniind că decizia de a-l aduce pe Stoican vine ca o soluție rapidă pentru a stabiliza echipa în perspectiva noului sezon.

Plecarea lui Ianis Zicu: o decizie la dorința antrenorului

Totul a început cu anunțul privind plecarea lui Ianis Zicu, fostul mijlocaș emblematic al naționalei României. Clubul Farul Constanța a comunicat oficial că tehnicianul nu mai face parte din staff începând de luni.

„După o ultimă discuție cu tehnicianul care a pregătit formația noastră în ultimele 34 de etape din sezonul 2025/2026, Farul Constanța și Ianis Zicu au decis întreruperea relațiilor contractuale la dorința antrenorului principal”, se arată în comunicatul oficial al clubului.

Reprezentanții Farului au ținut să mulțumească public fostului antrenor: „Mulțumim Ianis Zicu și mult succes în următoarea provocare”. Zicu, care preluase echipa în urmă cu un sezon plin de provocări, a dus Farul prin 34 de etape intense, dar rezultatele nu au fost pe măsura așteptărilor suporterilor. Plecarea sa vine într-un moment cheie, la finalul campionatului, lăsând loc pentru o reconstrucție rapidă.

Această despărțire amiabilă surprinde prin formularea oficială, care pune accent pe voința antrenorului.

Cine este Flavius Stoican: de la jucător de top la antrenor cu experiență vastă

Flavius Stoican nu este un nume nou în fotbalul românesc. La doar 49 de ani, el a adunat o carieră impresionantă atât pe post de jucător, cât și ca antrenor. Ultima sa experiență a fost la CSM Reșița, unde a încercat să stabilizeze o echipă din eșalonul secund. Anterior, Stoican a trecut pe la bănci importante precum Chindia Târgoviște, CS Mioveni, Dinamo București, FC Voluntari, Zimbru Chișinău, Pandurii Târgu Jiu, Poli Iași, Petrolul Ploiești, Universitatea Craiova și FC Botoșani.

Ca jucător, Stoican a fost un fundaș solid, cu 19 selecții la prima reprezentativă a României. A evoluat la cluburi de prestigiu precum Universitatea Craiova, Dinamo București, Sahtior Donetsk și Metalist Kharkov. Palmaresul său include titlul de campioană a României cu Dinamo în 2004, dar și două campionate ale Ucrainei cu Sahtior în 2005 și 2006.

