Florin Tănase aduce victoria FCSB din penalty în duelul cu Oțelul Galați

de Redacția Jurnalul    |    28 Sep 2025   •   22:42
Sursa foto: Hepta/FCSB

FCSB a învins-o pe Oţelul Galaţi cu scorul de 1-0 (0-0), duminică seara, pe Arena Naţională din Capitală, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii de fotbal.

Campioana a câştigat în liga de elită după opt etape (trei egaluri şi cinci eşecuri), prin golul marcat de Florin Tănase (48 - penalty), după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe Juri Cisotti (ex-Oţelul).

FCSB a ratat ocazii mari de a se desprinde, prin Daniel Bîrligea (61), singur cu portarul, Alexandru Stoian (76, 84), de fiecare faţă în faţă cu Dur-Bozoancă, şi prin David Miculescu (90+4 - bară).

FCSB a primit un nou penalty, în min. 85, pentru un presupus henţ la Conrado, dar lovitura de pedeapsă a fost anulată după consultarea arbitrajului video.

FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi 1-0 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti
A marcat: Florin Tănase (48 - penalty).
Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi)
Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent: Claudiu Marcu (Constanţa)
Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF
AGERPRES 

