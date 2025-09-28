Florin Tănase aduce victoria FCSB din penalty în duelul cu Oțelul Galați

Campioana a câştigat în liga de elită după opt etape (trei egaluri şi cinci eşecuri), prin golul marcat de Florin Tănase (48 - penalty), după ce portarul Cosmin Dur-Bozoancă l-a faultat în careu pe Juri Cisotti (ex-Oţelul).



FCSB a ratat ocazii mari de a se desprinde, prin Daniel Bîrligea (61), singur cu portarul, Alexandru Stoian (76, 84), de fiecare faţă în faţă cu Dur-Bozoancă, şi prin David Miculescu (90+4 - bară).



FCSB a primit un nou penalty, în min. 85, pentru un presupus henţ la Conrado, dar lovitura de pedeapsă a fost anulată după consultarea arbitrajului video.



FC FCSB - ASC Oţelul Galaţi 1-0 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti

A marcat: Florin Tănase (48 - penalty).

Arbitru: Ionuţ Coza (Cernica); arbitri asistenţi: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava), Adrian Vornicu (Iaşi); al patrulea oficial: Vlad Baban (Iaşi)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent: Claudiu Marcu (Constanţa)

Observatori: Adrian Vidan (Bucureşti) - CCA, Constantin Stătescu (Bucureşti) - LPF

AGERPRES