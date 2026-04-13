Hagi, noul selecționer al României după drama care a zguduit naționala. Contractul este deja stabilit

Schimbare majoră la naționala României: Hagi devine selecționer. Toate detaliile contractului

După o perioadă marcată de incertitudine și emoție, echipa națională a României intră într-o nouă eră. Venirea lui Gică Hagi pe banca tehnică este iminentă, iar toate detaliile contractuale au fost deja stabilite.

Moartea lui Mircea Lucescu a dat peste cap planurile Federației Române de Fotbal, amânând cu o săptămână instalarea noului selecționer. În ciuda acestui context tragic, lucrurile sunt acum clare: Comitetul Executiv urmează să valideze oficial numirea lui Gică Hagi în ședința programată pe 16 aprilie, iar prezentarea oficială va avea loc a doua zi, potrivit as.ro.

Negocierile dintre președintele FRF, Răzvan Burleanu, și „Rege” sunt doar o formalitate, toate clauzele fiind deja agreate.

Hagi e prezentat vineri

Conform informațiilor apărute, Hagi va semna vineri un contract pe patru ani, cu un salariu lunar de 27.000 de euro. Primii doi ani sunt garantați, în timp ce următorii doi vor deveni valabili automat dacă România obține calificarea la Campionatul European găzduit de Marea Britanie și Irlanda. În cazul ratării obiectivului, decizia prelungirii va aparține Federației.

Din punct de vedere al staff-ului, Hagi vine cu propriile alegeri, dar păstrează și o parte din echipa existentă. Cătălin Anghel îl va însoți în această aventură, după ce și-a dat acordul să se alăture echipei naționale. În același timp, Ionel Gane, Florin Constantinovici și antrenorul de portari Leo Toader vor rămâne în staff, asigurând continuitatea după mandatul lui Mircea Lucescu.