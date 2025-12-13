Meciuri importante în Superliga astăzi: FC Argeș – FC Botoșani și Rapid – Oțelul

FC Argeș primește vizita echipei de pe locul 2, FC Botoșani, iar liderul Rapid București întâlnește Oțelul Galați.

Primul meci al zilei este FC Argeș – FC Botoșani, programat de la ora 17:00. La Mioveni se întâlnesc două dintre revelațiile actualei stagiuni din Superliga de fotbal.

FC Argeș vine după două victorii consecutive fără gol primit, 3-0 cu CFR Cluj și 2-0 cu FK Csikszereda. Rezultate care au adus echipa piteșteană la doar două puncte de podium, ocupând locul 5.

De cealaltă parte, FC Botoșani traversează o perioadă solidă, cu o singură înfrângere în ultimele 15 etape, interval în care moldovenii au obținut nouă victorii și cinci remize.

Trupa antrenată de Bogdan Andone se remarcă prin eficiența pe contraatac, având cele mai multe goluri marcate din astfel de faze (10), dar și prin cea mai bună apărare din campionat, cu doar 14 goluri primite.

FC Botoșani ocupă locul secund, cu patru puncte mai mult față de FC Argeș și la două puncte de prima poziție.

La capitolul ofensiv, Ricardo Matos, de la gazde, și Sebastian Mailat, de la FC Botoșani, sunt principalii oameni de gol ai celor două formații.

Meciul ar putea avea și o semnificație specială pentru portarul David Lazar, care, dacă va fi folosit, va bifa partida cu numărul 200 în Superliga de fotbal.

Cel de-al doilea joc al zilei, Rapid București – Oțelul Galați, este programat de la ora 20:30, în Giulești.

Giuleștenii au pierdut un singur meci în ultimele nouă etape și au cel mai bun atac din campionat, 33 de goluri marcate, multe dintre ele în primele 30 de minute de joc.

Oțelul, echipă incomodă în deplasare, a obținut două victorii pe teren străin în acest sezon. Echipa din Galați se remarcă printr-o statistică inedită: este formația cu cele mai multe goluri marcate cu piciorul stâng, potrivit datelor Ligii Profesioniste de Fotbal. În plus, este singura echipă din campionat care nu a înscris din afara careului.

Istoria confruntărilor directe este favorabilă Rapidului, mai ales în meciurile disputate în Capitală, însă ultima întâlnire directă din Superligă, jucată în august 2025, s-a încheiat la egalitate, 1-1.

Rapid se află pe prima poziție a calasamentului, cu 39 de puncte, în 19 etape. Oțelul Galați încearcă pătrunderea în play-off, ocupând locul 7, cu 27 de puncte, la un singur punct de a șasea poziție.

