x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Sport Fotbal intern Nsimba aduce victoria pentru Universitatea Craiova în meciul cu Dinamo

Nsimba aduce victoria pentru Universitatea Craiova în meciul cu Dinamo

de Redacția Jurnalul    |    03 Mai 2026   •   23:20
Nsimba aduce victoria pentru Universitatea Craiova în meciul cu Dinamo
Sursa foto: Hepta/Cu două meciuri rămase de disputat, Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 45 puncte

Universitatea Craiova a câștigat dramatic duelul cu Dinamo București, scor 2-1, în etapa a 7-a din play-off-ul Superligii, după un gol marcat în minutul 90+1 de Steven Nsimba. Succesul readuce Universitatea Craiova pe primul loc în clasament și poate conta decisiv în lupta pentru titlu.

Dinamo deschisese scorul pe stadionul „Ion Oblemenco”, prin Nikita Stoinov, în minutul 59. Universitatea Craiova a reacționat rapid.

Alexandru Cicâldău a egalat două minute mai târziu, în minutul 61.

Când meciul părea că se îndreaptă spre remiză, Steven Nsimba a marcat golul victoriei în minutul 90+1, aducând trei puncte importante în lupta pentru titlu.

Cu două meciuri rămase de disputat, Universitatea Craiova se află în fruntea clasamentului, cu 45 puncte.

Oltenii au acum trei puncte avans față de principala contracandidată la titlu, Universitatea Cluj.

CFR Cluj, care are de jucat cu Rapid, luni seară, în încheierea etapei, ocupă locul 3, cu 37 de puncte.

Dinamo București, în schimb, rămâne la 34 puncte, ocupând locul 4, și poate coborî chiar pe 5, Rapid fiind la două puncte în urmă.

Mediafax

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe LongevityMagazine.ro
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: universitatea craiova dinamo
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri