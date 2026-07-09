Programul oficial din etapa a 2-a! Când joacă Dinamo, FCSB și Rapid

Capul de afiș al etapei a doua este duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, programat duminică, 26 iulie, de la ora 21:30.
În aceeași zi va juca și vicecampioana Universitatea Cluj, pe terenul formației din Sfântu Gheorghe - Sepsi OSK.
FCSB va evolua în deplasare cu nou-promovata FK Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21:30.
Etapa va începe cu duelul dintre două echipe de tradiție din România: FC Argeș - Petrolul Ploiești.
Programul complet al etapei a doua din Superliga de fotbal:
Vineri, 24 iulie
Ora 18.30 FC Argeș - Petrolul Ploiești
Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - FC Voluntari
Sâmbătă, 25 iulie
Ora 18.30 UTA Arad - Oțelul Galați
Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB
Duminică, 26 iulie
Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj
Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova
Luni, 27 iulie
Ora 18.30 Farul Constanța - Corvinul Hunedoara
Ora 21.30 FC Botoșani - FC Rapid
(sursa: Mediafax)