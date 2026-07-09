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Programul oficial din etapa a 2-a! Când joacă Dinamo, FCSB și Rapid

de Redacția Jurnalul    |    09 Iul 2026   •   23:15
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Programul oficial din etapa a 2-a! Când joacă Dinamo, FCSB și Rapid
Când se joacă derby-ul Dinamo - Craiova

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat joi programul etapei a doua din sezonul 2026-2027 din Superliga României. Runda se va disputa în perioada 24-27 iulie și va cuprinde unul dintre cele mai așteptate dueluri din campionat, Dinamo București primind vizita campioanei Universitatea Craiova.

Capul de afiș al etapei a doua este duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, programat duminică, 26 iulie, de la ora 21:30.

În aceeași zi va juca și vicecampioana Universitatea Cluj, pe terenul formației din Sfântu Gheorghe - Sepsi OSK.

FCSB va evolua în deplasare cu nou-promovata FK Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21:30.

Etapa va începe cu duelul dintre două echipe de tradiție din România: FC Argeș - Petrolul Ploiești.

Programul complet al etapei a doua din Superliga de fotbal:

Vineri, 24 iulie

Ora 18.30 FC Argeș - Petrolul Ploiești

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - FC Voluntari

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 18.30 UTA Arad - Oțelul Galați

Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB

Duminică, 26 iulie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova

Luni, 27 iulie

Ora 18.30 Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 FC Botoșani - FC Rapid

(sursa: Mediafax)

 

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Subiecte în articol: program Superliga Dinamo Bucureşti universitatea craiova
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