Programul oficial din etapa a 2-a! Când joacă Dinamo, FCSB și Rapid

Capul de afiș al etapei a doua este duelul dintre Dinamo și Universitatea Craiova, programat duminică, 26 iulie, de la ora 21:30.

În aceeași zi va juca și vicecampioana Universitatea Cluj, pe terenul formației din Sfântu Gheorghe - Sepsi OSK.

FCSB va evolua în deplasare cu nou-promovata FK Csikszereda Miercurea Ciuc, sâmbătă, 25 iulie, de la ora 21:30.

Etapa va începe cu duelul dintre două echipe de tradiție din România: FC Argeș - Petrolul Ploiești.

Programul complet al etapei a doua din Superliga de fotbal:

Vineri, 24 iulie

Ora 18.30 FC Argeș - Petrolul Ploiești

Ora 21.30 CFR 1907 Cluj - FC Voluntari

Sâmbătă, 25 iulie

Ora 18.30 UTA Arad - Oțelul Galați

Ora 21.30 FK Csikszereda Miercurea Ciuc - FCSB

Duminică, 26 iulie

Ora 18.30 Sepsi OSK Sf. Gheorghe - Universitatea Cluj

Ora 21.30 Dinamo - Universitatea Craiova

Luni, 27 iulie

Ora 18.30 Farul Constanța - Corvinul Hunedoara

Ora 21.30 FC Botoșani - FC Rapid

(sursa: Mediafax)