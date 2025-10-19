Rapid a câştigt derby-ul cu Dinamo, în Superligă

Rapid s-a impus în acest derby, în care Dinamo a fost gazdă, prin autogolul lui Eddy Gnahore (59) şi reuşita lui Cristian Manea (74), deşi a jucat ultima parte a meciului în inferioritate numerică, după eliminarea lui Cătălin Vulturar (68).



Dinamo a avut primele ocazii ale meciului (11), dar şutul lui Danny Armstrong a fost respins de portarul Marian Aioani, iar la reluarea lui Nikita Stoinov, atacantul Elvir Koljic a fost cel care a respins din faţa porţii goale, cu o intervenţie acrobatică, un ''scorpion kick''.



Gheorghi Milanov (31) a şut puţin pe lângă poartă din afara careului, iar Maxime Sivis a tras cu stângul din careu, însă Aioani a fost din nou la post (32).



Rapid a avut prima mare şansă de gol prin Kader Keita (34), dar şutul ivorianului din marginea careului a lovit bara.



Dinamo a ratat ultima ocazie de gol din prima repriză, Alexandru Musi şutând imprecis din poziţie bună (44).



Claudiu Petrila (53) a avut prima mare ocazie a reprizei secunde, dar a trimis peste poartă din marginea careului mic.



Dinamo a marcat prin Cătălin Cîrjan (55), dar golul a fost anulat pentru ofsaid la Armstrong.



Rapid a deschis scorul în min. 59, când Gnahore a deviat în propria poartă mingea trimisă din corner de Tobias Christensen.



Rapid a rămas în zece oameni (68), Cătălin Vulturar, intrat la pauză, fiind eliminat, la sesizarea arbitrajului video, pentru o intrare tare la Gnahore.



Dinamo a fost aproape de egalare, dar Stipe Perica a trimis slab cu capul din 7 metri (72).



Rapid a dat lovitura în inferioritate numerică (74), Manea marcând simplu din centrarea lui Petrila (74).



Dinamo a mai avut câteva ocazii până la final, dar nu a reuşit să înscrie.



În min. 81, Sivis a trimis mingea în transversală, după care Cîrjan a reluat din foarfecă, dar Aioani a respins.



Aioani a fost la post şi la şutul lui Mamoudou Karamoko (90+4), de la 18 metri.



La meci au asistat 34.700 de spectatori.



Înaintea meciului s-a încercat ţinerea unui moment de reculegere în memoria lui Cătălin Hîldan, Flavius Domide, dar şi a victimelor accidentului din Rahova, însă a fost perturbat de suporteri.



Dinamo nu a mai învins-o pe Rapid din 11 aprilie 2015 (2-0), potrivit LPF.



Cele două echipe s-au întâlnit în principala competiţie internă de 120 ori, de 50 de ori a câştigat Dinamo, de 42 de ori s-a impus Rapid, iar alte 28 de partide s-au terminat la egalitate.



Cu Dinamo gazdă, palmaresul este de 60 de jocuri, 29 de victorii Dinamo, 14 remize şi 17 succese Rapid.



Dinamo a pierdut primul său meci acasă în acest sezon.



Rapid are trei victorii consecutive după eşecul cu FC Hermannstadt.



Dinamo Bucureşti - FC Rapid Bucureşti 0-2 (0-0), Arena Naţională - Bucureşti

Au marcat: Eddy Gnahore (autogol, 59), Cristian Manea (74).

Cartonaş roşu: Cătălin Vulturar (Rapid, 68).

Arbitru: Marian Barbu (Făgăraş); arbitri asistenţi: Mihai Marius Marica (Bistriţa), George Florin Neacşu (Câmpulung Muscel); al patrulea oficial: Iulian Călin (Ştefăneşti/Argeş)

Arbitru video: Cătălin Popa (Piteşti); arbitru asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori: Corneliu Fecioru (Bucureşti) - CCA, Eduard Alexandru (Ploieşti) - LPF

Sursa: AGERPRES