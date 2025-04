„U” Cluj continuă să surprindă și în play-off. Sabău-Petrescu 3-0

Vestea bună n-a reușit să-i facă pe jucătorii lui Dan Petrescu să și învingă, în ciuda dominării. Astfel, „U” Cluj are un palmares de invidiat în Liga 1: 3 victorii consecutive cu CFR și neînvinsă de rivali clujeni din decembrie 2023.

Ioan Sabău continuă să surprindă Liga 1. Fără cotă în lupta la titlu, chiar dacă au fost lideri în sezonul regular 17 etape, s-a văzut că „U” Cluj nu este obișnuită cu aerul tare al primelor locuri ale clasamentului, lucru văzut și la Craiova în prima etapă a play-off-ului, când au pierdut categoric cu 3-0. Părea că „U” se mulțumește cu calificarea în Top 6 și că anul ăsta nu mai există emoțiile retrogradării.

„Duceți-ne în deplasări europene, că n-am fost niciodată cu «U»

în străinătate”

Victoria face din „U” Cluj nu doar un arbitru în lupta la titlu, ci și intrarea în cărți pentru a prinde cupele europene. Suporterii sunt realiști și nu speră chiar la câștigarea campionatului, însă s-ar bucura să prindă cupele europene, pentru prima oară din 1972. Au mai avut o participare în Cupa Intertoto în 1995, însă aceasta era o competiție fără importanță. Au adunat 6 meciuri în Cupa Cupelor și Cupa UEFA, cel mai important adversar fiind Atletico Madrid, în 1965, 0-2 și 0-4, în turul 2 al Cupei Cupelor. De atunci, clubul emblemă al Clujului a alternat prezențele în primul eșalon cu cel de-al doilea, neimplicându-se niciodată în lupta la titlu. Până acum, când orice se poate întâmpla. Sunt la doar trei puncte de liderii Ligii 1 și dacă va câștiga Cupa României CFR sau Universitatea Craiova, locul 4 ar fi calificabil pentru cupele europene. În acest scenariu doar Rapid ar putea să încurce „U” Cluj să joace în Europa, fie câștigând Cupa, fie clasându-se în fața clujenilor. „Locul 3 este greu, trebuie să fim realiști. Sunt cele trei echipe mari în fața noastră care fac investiții mari de ani de zile. Noi suntem abia la început, abia ne obișnuim cu noua situație, să nu ne mai gândim la salvarea de la retrogradare. Nu suntem la nivelul FCSB, Craiova și CFR, chiar dacă în acest an am avut unele rezultate bune cu ei, însă va fi greu să le depășești la final. Noi am început acest drum din Liga 4, în 2016. Am parcurs un drum lung prin ligile inferioare. E prea mult titlul în 2 ani. Noi creștem an de an”, a declarat după meci Radu Constantea, președintele clubului, într-o apariție rară a acestuia în media.

Nici suporterii nu sunt nerăbdători și nu vor să se sară etapele. „Șeful galeriei mi-a zis lăcrimând că nu se aștepta să trăiască ce trăiește sezonul acesta. Suporterii au zis că măcar să meargă cu noi în Europa. Vrem și noi să mergem în Europa să jucăm. Ar fi frumos să mergem cu galeria prin Europa”, a declarat și Chipciu după meci.

CFR, între datorii și lingourile de aur ale lui Varga

Șefii CFR au mizat mereu pe o singură carte: investițiile. Încă din perioada Árpád Pászkány s-au făcut achiziții de jucători scumpi, s-au dat salarii mari și în ciuda titlurilor și a participărilor în cupele europene datoriile clubului au crescut până când CFR a intrat în insolvență, fiind la un pas de faliment. Nici sub patronatul lui Nelu Varga lucrurile nu au stat altfel. Angajările succesive ale lui Dan Petrescu, cel mai bine plătit antrenor din România, aducerea multor jucători pe bani mulți, salariile mari au adus iar clubul într-o situație delicată. Surse din Gruia spun că în acest moment CFR are datorii de 50 de milioane de euro, cea mai mare parte la firmele lui Varga, salariile ajunseseră la 4 luni restanță, iar singura speranță este în acest moment cucerirea titlului și calificarea în faza Ligii Campionilor, unde doar cu participarea ar acoperi jumătate din datorii. „Pentru CFR nu este suficient ce a realizat FCSB anul acesta în Europa League. Cât a încasat Gigi Becali? 13 milioane? Pentru CFR nu este de ajuns. Practic, clubul ar reveni pe linia de plutire doar cu două calificări succesive în Liga Campionilor, unde să obțină și câteva victorii”, ne-a explicat sursa noastră.

Pentru obținerea licenței UEFA, clubul a făcut un efort și a achitat două salarii restante, pe lunile decembrie și ianuarie, și a declarat un profit de 600.000 de euro la sfârșitul anului 2024, însă nu s-a spus niciun cuvânt de datoriile la patronul Nelu Varga. „La urma urmei este clubul lui, datoriile sunt, ca să zic așa, de la el către el. Este decizia lui când o vrea să-și recupereze investiția. Nu cred că se plânge de bani. Ați văzut filmarea cu el înconjurat de 4 tone de lingouri de aur. Însă nu cred că-i convine să piardă la infinit bani cu milioanele”, a mai spus apropiatul clubului.

Citește pe Antena3.ro Al doilea cel mai mare oraș din Marea Britanie dispare sub munți de gunoaie. Imagini șocante din Birmingham

„Am jucat bine, dar nu a intrat în poartă”

Singurul care nu pare îngrijorat este Dan Petrescu. „A fost ceva sezonul ăsta de am pierdut de trei ori cu ei. Seara asta fost și mult ghinion. O bară, ratarea lui Louis Munteanu... Însă nimic nu este pierdut. Suntem în lupta la titlu, clasamentul este foarte strâns. Seara asta n-a vrut să intre în poartă. Am jucat bine. Dacă vom juca la fel, câștigăm cu toate celelalte”, a spus și Dan Petrescu.

Ce a văzut Lucescu

Selecționerul primei reprezentative, Mircea Lucescu, a mers la Cluj să-l urmărească pe Louis Munteanu, dar l-a văzut pe Vladislav Blănuță. Deocamdată, Blănuță nu s-a decis ce echipă națională de seniori va alege, după ce la echipele de tineret a jucat și pentru România, și pentru Moldova, el având și pașaport românesc, și moldovenesc.

De partea cealaltă, Louis Munteanu a jucat modest, a fost nervos mai tot timpul, nu s-a concentrat și a gesticulat nemulțumit către colegi. Nu a avut nicio realizare, nu s-a implicat în joc și a fost neinspirat la finalizare. „Se întâmplă ceva cu copilul ăsta. O fi dezamăgit că nu a fost luat la naționala mare... I-o sta mintea la zvonurile că-l ia Șucu la Genoa... Cert este că nu este constant. Fie are meciuri foarte bune, fie, ca aseară, nu există pe teren”, l-au criticat fanii CFR-ului.

››› Vezi galeria foto ‹‹‹