Craiova a făcut eventul, Bucureștiul privește de jos

Titlul a plecat în Bănie, clujencele completează podiumul de elită al sezonului, iar „greii” tradiționali din București au rămas să se certe pentru un loc de Conference League. Imagine greu de imaginat acum câțiva ani.

Singura miză rămasă: barajul FCSB – Dinamo

În mod ironic, după un sezon dominat de Craiova și U Cluj, finalul de campionat mai păstrează un singur moment de tensiune: barajul pentru preliminariile UEFA Europa Conference League dintre FCSB și Dinamo București, cu condiția ca FCSB să învingă Botoșaniul în primul meci al barajului. Un duel care spune multe despre schimbarea de putere din Superligă. Ani întregi, cele două cluburi s-au luptat pentru titluri, grupe europene importante și supremație internă. Acum, miza a rămas ultimul tren european disponibil, în Divizia C a cupelor europene. Pentru FCSB, ar fi o salvare de imagine după un sezon dezamăgitor. Pentru Dinamo, ar însemna confirmarea revenirii spectaculoase după anii de haos administrativ și sportiv.

Dar adevărul dureros pentru București rămâne altul: titlul și Cupa au fost confiscate de provincie.

Podium fără București

Clasamentul final arată aproape neverosimil pentru cine a urmărit fotbalul românesc în ultimele două decenii: fără dominația cluburilor bucureștene, fără hegemonia financiară care părea imposibil de spart, fără „tradiționalul” final cu FCSB în frunte. În schimb, Craiova este campioană, U Cluj în elita sezonului, alte cluburi provinciale tot mai competitive. Este, poate, primul semnal real că Superliga începe să iasă din monopolul Capitalei și că în afară de CFR Cluj, care a dominat o vreme Liga 1, au mai apărut cu pretenții U Cluj și Craiova. E adevărat că Universitatea Craiova a mai cochetat cu ideea de a participa la lupta pentru titlu, dar mai mereu s-a împiedicat amețită de posibilitatea că ar putea da lovitura. Și poate că exact de asta avea nevoie fotbalul românesc: o resetare cu o altă geografie a puterii.

Universitatea Craiova a reușit acum ce n-a reușit în sezoanele trecute, când a avut jucători exponențiali ca Mitriță și Ivan (în perioada lui bună), și antrenori ca Bergodi, Pițurcă, Constantin Gâlcă, Eugen Neagoe sau Mirel Rădoi? Și a reușit cu un antrenor anonim, Filipe Coelho, aflat pentru prima oară în carieră la nivelul unei prime divizii. Suporterii olteni spun că secretul lui Filipe Coelho este că nu știe limba română și nu înțelege sforăriile și intrigile care s-au tras în club în ultimii ani.

Cârțu și cercul perfect

Pentru Sorin Cârțu, acest titlu are o încărcătură specială. Puțini oameni din fotbalul românesc au rămas atât de identificați cu un singur club precum Cârțu cu Craiova. A fost campion ca jucător, a fost campion ca antrenor, iar acum devine campion și din postura de președinte. Un cerc aproape perfect. Cârțu a rămas una dintre ultimele figuri „de club” autentice. Și poate că acum chiar poate ieși liniștit la pensie. Sau, cine îl știe, poate doar să spună că se retrage… pentru câteva săptămâni. Fanii spun că ar fi un final onorabil de carieră și că este timpul să stea mai departe de club. De-a lungul timpului a fost acuzat de fani că a fost artizanul scandalurilor din club, că a sabotat antrenori, că este cel care i-a „săpat” pe Rădoi, Neagoe, Gâlcă și Pițurcă, că „a băgat mereu bățul prin gard și a agitat spiritele.

Baiaram și declarația sezonului

În euforia momentului s-au făcut fel de fel de declarații, însă cea a lui Baiaram va rămâne printre cele mai discutate ale anului. Ștefan Baiaram a afirmat, în valul de entuziasm de după titlu: „Craiova n-a avut niciodată o echipă așa bună”. Apoi a continuat: „Cred că mi-am făcut datoria față de club și acum mă gândesc să plec la mai bine”. Problema este însă că pentru Craiova abia acum începe greul: Europa, iar pentru Baiaram acesta ar fi momentul în care să demonstreze că merită să plece „la mai bine”. Declarația a produs instant reacții, ironii și comparații cu marile generații ale Științei. Orice suporter al Craiovei se gândește automat la: Craiova Maxima, semifinala europeană, Balaci, Cămătaru, Lung, generațiile care au făcut istorie în anii ’80. Iar fanii nu iartă astfel de comparații: „Băi, băiete, mai ușor cu pianul pe scări. Tu ai auzit de Oblemenco? Știi de la ce vine numele stadionului din Craiova pe care joci? Ai auzit de Balaci? Era «decar» ca tine. Ai auzit de Craioveanu, de Gică Popescu, de Pavel Badea? Voi, deocamdată, sunteți o virguliță în istoria Craiovei. Mai aveți multe de demonstrat că sunteți o Craiova Maxima”.

Dincolo de exagerarea firească a momentului, afirmația lui Baiaram spune totuși ceva important: actuala generație chiar crede că poate construi o nouă epocă pentru club. Însă pentru asta trebuie să demonstreze în cupele europene, să nu pățească din nou rușini precum jenantele eliminări în fața unor echipe modeste ca Locomotive Tbilisi, Laçi sau Maribor.

Suporterii adversarelor spun că sezonul slab al FCSB, împotmolirea în play-off a Rapidului și a lui Dinamo, a lipsei de experiență a U Cluj, și a faptului că CFR nu a mai avut timp să recupereze handicapul începutului de sezon au contribuit decisiv ca succesul Craiovei.

Trasee posibile în preliminarii

Deocamdată cunoaștem trei echipe care vor merge în Europa: Craiova în Liga Campionilor, U Cluj în Europa League și CFR Cluj în Conference League.

Oltenii vor fi cap de serie doar pentru primul tur din preliminariile Ligii Campionilor. Posibilii adversari ar fi Shamrock Rovers, KuPS Kuopio, FC Drita, Lincoln Red Imps, FK Borac Banja Luka, Vikingur Reykjavik, Kairat Almaty, Riga FC, KI Klaksvik, Flora Tallinn, Larne FC. Apoi, în turul 2, adversarii ar putea fi Steaua Roșie Belgrad, Dinamo Zagreb, Slovan Bratislava sau Lech Poznan.

U Cluj va avea traseu greu. Nu va fi cap de serie în Europa League și va începe preliminariile chiar din primul tur, contra unor echipe ca Ferencvaros, Qarabag, Sheriff, Dynamo Kiev, Hajduk Split și TSKA Sofia.

Pentru CFR lista posibililor adversari este mai accesibilă, având în vedere că va fi cap de serie până în play-off-ul decisiv de accedere în Faza Ligii. Până atunci, CFR va avea adversari ca FC Santa Coloma, Ararat-Armenia, Sabah FK, Torpedo Kutaisi sau Sarajevo.

Un sezon care a schimbat Superliga

Eventul câștigat de Craiova nu înseamnă doar două trofee. Înseamnă mutarea centrului de greutate al campionatului și într-un fotbal care părea blocat ani la rând în aceleași scenarii, cu o luptă FCSB-CFR și cu o Craiovă mereu pe locul 3. Iar pentru suporteri, poate că acesta este cel mai important câștig.

Iată că, după mult timp, campionatul României nu a mai părut scris dinainte

