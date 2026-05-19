Ai găsit un pui de pisică sub o lună, fără mamă? Ce trebuie să faci urgent ca să supraviețuiască

În primele săptămâni de viață, pisoii depind complet de mamă pentru hrană, căldură și igienă, iar lipsa acesteia poate deveni rapid o problemă gravă. Totuși, cu atenție și răbdare, un astfel de pui poate fi salvat și crescut sănătos.

Primul lucru: verifică dacă este cu adevărat abandonat

Uneori, mama pleacă temporar după hrană și se întoarce. Dacă puiul este curat, liniștit și nu pare slăbit, este bine să îl supraveghezi de la distanță câteva ore înainte să îl iei.

Dacă însă:

plânge continuu,

este rece,

murdar,

are purici,

pare deshidratat sau foarte slab,

atunci are nevoie urgentă de ajutor.

Căldura este vitală

Un pui atât de mic nu își poate regla singur temperatura corpului. Dacă este rece, nu trebuie hrănit imediat, pentru că organismul său nu poate digera laptele.

Ideal este să fie ținut:

într-o cutie sau un culcuș moale,

cu pături curate,

lângă o sticlă cu apă caldă învelită într-un prosop,

sau cu o pernă electrică setată la temperatură foarte mică.

Temperatura trebuie să fie constantă, dar fără risc de supraîncălzire.

Ce lapte trebuie să primească

Mulți fac greșeala de a da lapte de vacă. Acesta poate provoca diaree severă și deshidratare.

Puii de pisică trebuie hrăniți cu:

lapte special pentru pisoi, găsit la pet shop sau la farmacie veterinară.

Hrănirea se face:

cu biberon special,

seringă fără ac,

sau pipetă, foarte atent.

Pisoiul trebuie ținut pe burtică, niciodată pe spate, pentru a evita înecul.

Cât de des trebuie hrănit

Un pui sub o lună are nevoie de hrană foarte des:

la aproximativ 2-3 ore,

inclusiv noaptea.

Pe măsură ce crește, intervalele dintre mese pot deveni mai mari.

Semne că este hrănit corect:

doarme liniștit,

ia în greutate,

este activ când se trezește.

Ajutor pentru toaletă

Puii foarte mici nu pot urina sau elimina singuri fără stimulare, lucru pe care, în mod normal, îl face mama.

După fiecare masă trebuie:

stimulată zona genitală și anală,

cu un disc demachiant sau o lavetă moale umezită cu apă călduță.

Acest pas este esențial pentru supraviețuire.

Atenție la purici și deshidratare

Puricii pot fi extrem de periculoși pentru un pisoi atât de mic și pot provoca anemie severă.

Nu se folosesc produse antiparazitare pentru adulți fără recomandarea veterinarului. De multe ori, puricii se îndepărtează manual sau cu un pieptene special.

De asemenea, dacă:

gingiile sunt uscate,

pielea rămâne ridicată după ce este ciupită ușor,

puiul este apatic,

poate fi deshidratat și trebuie dus urgent la medic.

Prima vizită la veterinar

Chiar dacă pare sănătos, un consult veterinar este foarte important. Medicul poate verifica:

vârsta aproximativă,

greutatea,

eventuale infecții,

paraziți,

probleme respiratorii sau digestive.

Tot medicul va spune când poate începe diversificarea hranei și schema de vaccinare.

Când începe să mănânce singur

În jurul vârstei de 4-5 săptămâni, pisoiul poate începe treptat:

hrană umedă pentru juniori,

pate special pentru kitten,

crochete înmuiate.

Tranziția trebuie făcută lent.

Un pui abandonat are nevoie și de afecțiune

Pe lângă hrană și îngrijire, puii au nevoie de contact și siguranță. Vor căuta căldură, voce umană și apropiere. Cu răbdare, mulți dintre ei devin extrem de atașați de omul care i-a salvat.

Creșterea unui pui de pisică fără mamă nu este ușoară, mai ales în primele săptămâni, însă cu grijă și atenție poate avea șansa la o viață normală și sănătoasă.