Achizițiile de tehnică militară americană ale României au explodat. Țara noastră are pe lista de cumpărături arme de 11 miliarde de dolari

Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare a SUA a notificat Congresul că în perioada scursă de la începutul acestui an are în vedere vânzări de arme în valoare de 67,20 miliarde de dolari. Aceste tranzacții ar urma să fie realizate în cadrul programului de Vânzări Militare Străine (FMS). În primele luni din 2026, România nu figurează pe lista achizițiilor de echipamente militare americane, după ce în ultimii ani a fost nelipsită de pe această listă. Lista noastră de cumpărături americane s-a tot lungit în ultimii ani, valoarea ei sărind de 11 miliarde de dolari. Congresul poate bloca o vânzare prin adoptarea unei rezoluții comune în acest sens atât în ​​Camera Reprezentanților, cât și în Senat, iar ea anulează un posibil veto prezidențial. Anumiți termeni ai acordurilor se pot schimba, iar livrările (dacă există) vor dura ani de zile pentru a fi finalizate.

Potrivit datelor publicate de Forumul privind Comerțul cu Arme (https://www.forumarmstrade.org/) cei mai mari cumpărători de arme americane în acest an au fost țările arabe din Orientul Mijlociu și Israelul. În acest an, Ucraina nu apare pe lista țărilor unde Statele Unite au în vedere vânzarea de arme. În UE, cele mai mari livrări ar urma să fie realizate către Germania. În ceea ce privește România, nici ea nu apare pe această listă.

Forumul privind Comerțul cu Arme include o rețea de experți ai societății civile și un punct de contact pentru consolidarea eforturilor publice de abordare a implicațiilor umanitare, economice și de altă natură ale transferurilor de arme, asistenței de securitate și utilizării armelor.

Top 3 cumpărători în 2026

Potrivit datelor publicate de forumarmstrade.org, cel mai mare export de arme ar urma să fie realizat către Arabia Saudită. Valoarea livrărilor este de 12 miliarde de dolari și ele includ sisteme Patriot (9 miliarde de dolari) și avioane F-15 (3 miliarde de dolari). Cu livrări de 11.900 de miliarde de dolari, poziția a doua este ocupată de Germania. Armata acestei țări vrea să cumpere sistemul de apărare antiaeriană AEGIS. Al treilea cel mai mare cumpărător de arme americane ar urma să fie Kuweitul, care pentru 11.300 miliarde de dolari vrea să achiziționeze sistemul de apărare aeriană și antirachetă (LTAMDS - 8 miliarde dolari), sisteme integrate de comandă a luptei (2,5 miliarde dolari) și completări pentru sistemul Patriot (800 milioane dolari).

În ceea ce privește Israelul, aici ar urma să fie livrate arme în valoare de 7,81 miliarde de dolari, pe lista viitoarelor achiziții figurând elicoptere Apache (3,8 miliarde de dolari), vehicule ușoare (1,98 miliarde de dolari), sisteme de distrugere de precizie (992,4 milioane de dolari), transporturi blindate Namer (750 milioane de dolari), bombe (151,8 milioane de dolari) și elicoptere utilitare ușoare (150 milioane dolari).

Țări UE pe lista livrărilor americane

Pe lângă Germania, pe lista de notificări transmise Congresului SUA mai apar și alte țări NATO din Europa. Este vorba despre:

-Spania (1,70 miliarde de dolari – upgradări ale fregatei F-100);

-Regatul Unit (1 miliard de dolari – echipamente suport în cadrul pactului de securitate AUKUS);

-Suedia (900 de dolari – rachete HIMARS);

-Ucraina (556,1 milioane de dolari - kituri JDAM de ghidare care transformă bombele neghidate în muniții ghidate de precizie - 373,6 milioane de dolari, piese de schimb - 185 milioane de dolari);

-Lituania (214 milioane de dolari - rachete Sidewinder);

-Țările de Jos ( 200 milioane de dolari - rachete Hellfire);

-Belgia (156,1 milioane de dolari - sisteme de comunicații);

-Danemarca (45 milioane de dolari – rachete Hellfire);

104 miliarde de dolari a fost anul trecut valoarea contractelor militare notificate de către Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare a SUA Congresului, în scădere față de 2024, când notificările au fost de 145 miliarde de dolari.

România a cumpărat mărunțișuri în 2025, dar a spart pușculița în 2024 și 2023

Pe lista notificărilor transmise Congresului de la începutul anului de către Agenția de Cooperare în Securitate și Apărare a SUA, țara noastră nu apare. În schimb, ea apare pe lista notificărilor transmise anul trecut. Valoarea importurilor trecute în dreptul țării noastre era de 364 milioane de dolari pentru achiziționarea unui sistem Patriot (280 milioane de dolari) și bombe cu diametru mic (84 milioane de dolari).

În schimb, în 2024, pe lista de notificări în dreptul României apare suma de 8,24 miliarde de dolari, iar în acești bani armata română dorea să cumpere avioane F-35 (7,2 miliarde de dolari), rachete AMRAAM (592 milioane de dolari), rachete Sidewinder (340,8 milioane de dolari) și radare Sentinel (110 milioane de dolari). Cu aceste achiziții, România a fost întrecută în 2024 în Europa la achiziții militare americane doar de:

-Turcia, care figura cu achiziții de 23 miliarde de dolari (avioane F 16);

-Polonia - 13,56 miliarde de dolari (modernizare avioane F-16 Viper -7,3 miliarde USD; rachete aer-sol JASSM-ER (1,77 miliarde de dolari) rachete AMRAAM (1,69 miliarde de dolari); rachete ghidate AARGM-ER (1,275 miliarde de dolari); sisteme aerostatice (1,2 miliarde de dolari); rachete Sidewinder -219,1 milioane de dolari; sisteme mobile de control la sol pentru apropiere -105 milioane de dolari;

-Grecia - 8,89 miliarde de dolari (avioane F 35 - 8,6 miliarde de dolari; suport pentru motoare F16 -160 milioane de dolari; sisteme fără pilot -130 milioane de dolari.

În schimb, achizițiile Ucrainei erau de doar 634 milioane de dolari.

Și în 2023 România figurează cu achiziții consistente, valoarea contractelor notificată Congresului SUA fiind în acel an de 2,93 miliarde de dolari. Pe lista achizițiilor figurau tancurile M1A2 Abrams (2,53 miliarde de dolari), vehicule amfibii de asalt (120,50 milioane de dolari), modernizarea avioanelor F-16 (105 milioane de dolari), vehicule tactice ușoare comune (104,0 milioane de dolari), rachete Javelin (80 milioane de dolari).