Masacru în Turcia. Un bărbat înarmat a ucis șase persoane într-un restaurant și a fugit

"Mă rog la Dumnezeu să le dăruiască mila celor şase concetăţeni care şi-au pierdut viaţa (...) şi le urez însănătoşire grabnică celor opt răniţi care sunt încă spitalizaţi", a declarat şeful statului turc într-o declaraţie televizată, fără a oferi alte detalii despre desfăşurarea evenimentelor.



Potrivit agenţiilor de ştiri private DHA şi IHA, suspectul, care este încă în libertate, a deschis mai întâi focul într-un restaurant, ucigând proprietarul localului şi un angajat, înainte de a împuşca mortal alţi doi bărbaţi şi de a răni mai multe persoane în timp ce fugea de la locul faptei.



Agenţia oficială de ştiri Anadolu şi cotidianul Sabah, care au anunţat că suspectul are 37 de ani, au afirmat că mai înainte bărbatul şi-a împuşcat mortal fosta soţie.



Imaginile difuzate de presa locală arătau un elicopter care survola zona în căutarea suspectului, precum şi ambulanţe care transferau răniţii la un spital important din apropiere.



Potrivit agenţiilor DHA şi IHA, una dintre victime este un pastor care îşi păzea turma lângă restaurantul unde suspectul a deschis focul, situat pe un drum la 40 km nord-est de Mersin.



"A intrat fără să spună un cuvânt (...) Am crezut că o să-şi scoată telefonul, dar a scos o armă. M-am aplecat şi el m-a împuşcat", a declarat Mehmet Han Topal, un angajat al restaurantului rănit la şold, pentru agenţia de ştiri IHA.



În aprilie, un adolescent de 14 ani a deschis focul la o şcoală într-un mare oraş, situat la 180 km mai la est, ucigând nouă elevi cu vârste cuprinse între 10 şi 11 ani, precum şi un profesor.



Un tânăr de 19 ani înarmat a rănit 16 persoane cu o zi înainte la un liceu din sud-estul ţării.



În urma acestor evenimente, preşedintele Erdogan şi-a anunţat intenţia de a înăspri legislaţia pentru a "limita deţinerea de arme de foc", scrie AGERPRES