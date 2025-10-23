Oltenia: „Să fie Bairam!” FCSB: „O să vedem ce-o ieși”

Cele 43 de goluri înscrise în 8 meciuri și, mai ales, spectacolul făcut au arătat clar care este diferența dintre echipele din Champions League și restul. Singurul meci care a stricat seara de marți a fost Almaty - Pafos, însă aceste echipe au ajuns cam din greșeală la „masa bogaților”.

Dacă nu erau implicate FCSB și Universitatea Craiova nu erau prea mulți microbiști români interesați de meciurile de azi din Europa League și Conference League. După ce urmărești demonstrația de forță a echipelor din Liga Campionilor este complicat să mai urmărești fie și un meci ca Nottingham Forest - FC Porto, din Europa League, sau Rapid Viena - Fiorentina, din Conference League. Cel mai probabil ne-am fi uitat la Rayo Vallecano și Rakov pentru a urmări evoluțiile lui Andrei Rațiu și Racovițan, în speranța că vor da și ei lovitura, așa cum a făcut Dennis Man în meciul de poveste PSV Eindhoven - Napoli, în care Man a înscris o „dublă” și a fost declarat de UEFA „omul meciului”. Însă diseară toată atenția va fi captată de meciurile FCSB - Bologna și Universitatea Craiova - Noah, audiențele vor fi la cote uriașe, iar așteptările fanilor sunt să vedem măcar ceva apropiat de ce am văzut în Liga Campionilor.

FCSB - cu șansa a doua

Campioana are un meci greu diseară cu Bologna, acasă, ora 19.45. Forma arătată de FCSB în acest start de sezon nu-i face pe suporteri să fie prea optimiști. Singura speranță se leagă de zicala „FCSB se mobilizează altfel în cupele europene”. Însă asta n-a funcționat și la meciul cu Young Boys Berna. Putem spune că nici la victoria cu Go Ahead Eagles FCSB nu a jucat excepțional și că a speculat lipsa de experiență internațională a olandezilor. Bologna este însă la un alt nivel față de Go Ahead Eagles și chiar Young Boys Berna. Campionatul din Italia, chiar dacă nu mai este ce-a fost odată, are un alt nivel față de Olanda sau Elveția. Nu mai vorbim de campionatul nostru. Bologna este pe locul 5 în Serie A după 7 etape, deasupra lui Juventus, Atalanta sau Udinese, în timp ce FCSB are tot 13 puncte, ca și Bologna, însă după 13 etape. Iar Bologna nu a pierdut cu Metaloglobus, FC Argeș, Unirea Slobozia, ca să nu mai vorbim de Shkendija și Inter Escalades.

Cu siguranță, FCSB nu mai este nici pe departe echipa de anul trecut. Au dispărut entuziasmul, inspirația și luciditatea unor jucători ca Cisotti, Olaru, Șut sau Bîrligea. Radunovic parcă a uitat că anul trecut „mătura” banda stângă, că avea cel puțin 10 centrări pe meci, nu mai vorbim de șuturile lui periculoase. Apărarea stă doar în Ngezana, care însă a început să dea și el rateuri. Poate revenirea lui Dawa, însă după perioada lungă în care a fost accidentat nu sunt mari așteptări. Graovac nu este încă acomodat la FCSB, nu se coordonează nici cu Ngezana, nici cu închizătorii Șut și Alhassan. A mai venit și accidentarea lui Mihai Popescu la națională, care a fost printre cei mai constanți jucători din lot.

Astfel, cu o echipă bandajată, Gigi Becali va face ce știe el mai bine: improvizații. Cu scuza că îl interesează mai mult campionatul intern, va juca diseară cu o formulă dezaxată, cu titulari Edjouma, Octavian Popescu, Pantea, Thiam și Alibec. Apoi, va ordona schimbări la „inspirația de moment” din fața televizorului. Alte experimente.

Teama suporterilor este să nu se întâmple un rezultat rușinos diseară. De altfel și entuziasmul lor a scăzut în ultima vreme și din estimări, diseară nu va fi stadionul plin. Fanii au cerut demisia, însă nu este clar a cui. A jucătorilor, a antrenorilor? Tribuna știe cine dictează la club și cine este vinovat, însă este singurul care nu poate fi demis: patronul. „Parcă joacă cu gândul ca Gigi să-i dea cât mai repede afară și să plece la cluburi unde atmosfera este mai liniștită”, comentează suporterii FCSB. Astfel că primul „11” de diseară va fi unul imprevizibil, în funcție de toanele patronului.

Este momentul ca Universitatea să spargă gheața!

Un meci mai abordabil va avea Universitatea Craiova. „Știința” are un adversar cu care trebuie să spargă gheața în grupa principală și să obțină azi, ora 22.00, prima victorie Conference League. Spre deosebire de FCSB, Universitatea a început mai bine sezonul, leagă mai bine jocul, chiar dacă are destule momente de timiditate. Emoția participării în cupele europene s-a văzut în primul meci din grupă, în Polonia, cu Rakov, însă trebuie să fi învățat ceva din această primă experiență la acest nivel. Noah nu este o echipă de speriat, chiar dacă a câștigat eventul în Armenia. Este echipa potrivită ca Universitatea să se descătușeze și să se încarce cu optimism, pentru că urmează meciuri grele în grupă, cu Rapid Viena (deplasare), Mainz (acasă), Sparta Praga (acasă) și AEK Atena (deplasare).

Speranțele oltenilor se leagă de forma lui Baiaram, chiar dacă Rădoi a impus un stil în care echipa să nu depindă de un singur jucător, așa cum a fost în ultimii ani cu Mitriță. Însă suporterii așteaptă minunile tot de la Baiaram. „Să fie Bairam ca la turci!”, spun ei. Iar aici Universitatea are o problemă. Baiaram, după cum au observat suporterii, a început „să-și ia nasul la purtare”, să fie „cam obraznic”, iar faptul că a ajuns în anturajul echipei naționale „i-a cam sucit mințile și deja se crede Yamal”.

Rămâne de văzut cum va reuși Mirel Rădoi să-l disciplineze, însă tot nu poate începe primul „11” fără Baiaram, pentru că, spre deosebire de FCSB, la Craiova prioritatea numărul 1 este o participare cât mai bună în cupele europene. Oltenia așteaptă prima victorie în faza principală a Conference League, iar la cele trei meciuri de pe „Ion Oblemenco” va fi „sold out”. „Visăm la 16-imi! Dacă ne uităm la echipele din grupa Conference League, niciuna nu este de speriat. Majoritatea sunt cam de nivelul nostru sau chiar sub noi ca valoare. La ce lot avem și cu acești adversari, ar trebui să ne clasăm în primele 24 de echipe și să prindem primăvara europeană”, spun suporterii olteni.