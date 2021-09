Am trăit să o vedem și pe asta: ne califică Liechtenstein!

Bilanțul lunii septembrie: șapte puncte din trei meciuri și fără gol primit. Nu e rău ce a reușit Rădoi & Co, dar văzând ce s-a petrecut în celelalte meciuri ale Grupei J, se puteau obține 9 puncte și urcam deja pe locul 2. Totuși, având în vedere rezultatul surprinzător de la Erevan, unde Liechtenstein a terminat la egalitate, 1-1 cu Armenia, România devine principala favorită la poziția secundă. Calendarul următoarelor meciuri ale noastre ne este favorabil: meciuri acasă cu Armenia și Islanda, plus deplasarea în Liechtenstein. Meciul din Germania de pe 8 octombrie nu-l punem la socoteală decât la capitolul golaveraj: să nu luăm multe goluri.

Naționala mare s-a chinuit mult în cele trei meciuri, cu Islanda, Liechtenstein și Macedonia de Nord, însă cum-necum a adunat 7 puncte. Jocul a fost însă unul neconvingător, mai ales în deplasarea de la Skopje, unde ex-iugoslavii și-au arătat limitele, dar nici noi n-am fost în stare să arătăm un joc omogen și n-am legat mai mult de 3-4 pase. O scuză ar putea fi faptul că la startul meciului se știa rezultatul din Armenia și, probabil, tactica lui Rădoi a fost „fără riscuri”. Dar Macedonia de Nord era o echipă de bătut. Nu a mai semănat deloc cu echipa care juca acum două luni la București, la EURO. Fără veteranul Pandev, retras după Campionatul European, macedonenii nu mai sunt o echipă de speriat. Și totuși ne-au dominat și, din nou, cel mai bun jucător român a fost portarul Niță. Nu s-a văzut în jocul nostru tactica „ultraofensivă” promisă de selecționer, în condițiile în care adversarii nu au arătat mari calități, nici în atac, nici în apărare.

Frica, mai presus de toate

Ansamblul echipei a arătat ca un grup care s-au văzut pentru prima oară, deși mulți componenți ai echipei mari au fost coechipieri și la naționala mică și tot sub comanda lui Mirel Rădoi. Nedelcearu nu se înțelegea pe teren cu Nedelcu, Man nu se înțelegea cu Stanciu, Rațiu nu se înțelegea cu nimeni, Cicâldău a pasat mai mereu greșit către Sorescu și, peste toate aceste neînțelegeri, nimeni nu a înțeles de ce a jucat titular Markovici (cel mai plauzibil motiv ar fi acela că, născut la Belgrad, înțelegea limba adversarilor, că de jucat... a jucat la încurcarea coechipierilor). Macedonenii ne-au dominat copios, posesia lor fiind de 62%, au avut 14 ocazii de gol (dublu față de noi), 4 ocazii mari (noi niciuna), Niță a fost salvator în 6 rânduri, în timp ce noi nu am avut decât ocazia lui Sorescu ceva mai periculoasă. Cine știe, poate nevaccinatul Ianis Hagi ar fi putut face mai multe dacă era pe teren, însă, infectat cu COVID, a lăsat o mare gaură la mijlocul terenului, care, practic, nu a existat. „Nu am înțeles tactica lui Rădoi. A făcut doar trei schimbări, când ar fi trebuit să schimbe toată echipa dacă ar fi avut voie. Trebuia să fim mai proaspeți ca ei. N-am fost. Probabil, în octombrie, pentru ultimele meciuri, vom arăta mai bine cu Mihăilă, Alibec și, poate, Moruțan dacă revine la forma pe care o avea anul trecut”, a declarat după meci fostul internațional Basarab Panduru la TelekomSport.

O altă decizie ciudată a lui Rădoi a fost ținerea pe bancă până în minutul 63 a lui Răzvan Marin, aflat într-o formă foarte bună la echipa de club, joacă titular în Serie A la Cagliari, înscrie și oferă pase de gol. Ar fi putut să ofere mai multe soluții pentru atac. Introdus pe teren târziu, a avut în coechipieri niște jucători care au jucat cu frică. De când a intrat a înviorat cât de cât atacul, a avut și singura ocazie din repriza a doua și a încercat să-l mai trezească din amorțeală pe Dennis Man. De asemenea, devine tot mai de neînțeles convocarea lui Mario Camora, păcălit aproape la fiecare acțiune de macedoneanul Elmas. Camora joacă sub așteptări și la echipa de club. Acolo există o soluție mai bună, Toșca, mai bun și pe faza de atac și mult mai atent în apărare. Toșca a rămas pe banca de rezerve.

Un egal care ne poate costa scump

A fost evident că ne era la îndemână o victorie la Skopje, dar am pierdut două puncte care ar putea cântări greu în perspectiva meciurilor de baraj. Mai exact, echipele clasate pe locul 2 în fiecare grupă vor alcătui un clasament separat. Primele 6 echipe vor fi capi de serie la tragerea la sorți și, mai mult, beneficiază de avantajul disputării primului meci de baraj pe teren propriu (semifinalele și finalele barajului se dispută într-o singură manșă, pe terenul capilor de serie). În acest moment, pe locurile 2 în celelalte grupe se află Serbia, Suedia, Elveția, Ucraina, Cehia, Scoția, Norvegia, Polonia și Rusia și toate au punctaj mai bun ca noi. Este limpede că vom avea șanse extrem de mici dacă vom juca în deplasare cu oricare din aceste naționale, mai puternice decât noi în calculul hârtiei. Programul celor 4 meciuri rămase de disputat ar trebui să ne obligatoriu aducă 9 puncte. Nu ar fi rău să încercăm imposibilul la Hamburg și să nu pierdem cu Germania. Ar însemna 10 puncte și dacă am fi învins Macedonia ar fi putut să fie 12, iar cu 22 de puncte am fi jucat pe Arena Națională barajul. Însă mai este mai mult până departe, obligatorii sunt victoriile cu Islanda și Armenia de pe teren propriu și o victorie la scor mare în Liechtenstein, pentru că golaverajul este primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte cu celelalte ocupante ale locurilor 2 din celelalte grupe.

Hagi s-a autopedepsit

Surpriza neplăcută a picat exact înaintea meciului cu Macedonia de Nord: Ianis Hagi a fost depistat pozitiv cu COVID și, mai mult, a prezentat și simptome ale bolii. Însă principalul vinovat este chiar el, pentru că a refuzat să se vaccineze. Problemele vor continua pentru Hagi jr și la club, unde va absenta următoarele meciuri atât în campionatul Scoției, cât și în cupele europene. Ianis va trebui, după ce se va vindeca, să stea și în carantină, iar asta înseamnă o lună pe tușă, situație care ar putea să iasă și din vederile lui Steven Gerrard la Glasgow Rangers.

Meciuri în rafală, puține gloanțe

După campania din septembrie se pot trage câteva concluzii. Prima dintre ele este că se putea obține mai mult, că s-a jucat cu prea multă frică. Sunt jucători care s-au acomodat greu și au fost copleșiți de trac. Rațiu, Markovici, Marius Marin și Cordea au fost mâini moarte la Skopje, Olaru a fost apatic cu Liechtenstein, Camora și Chiricheș au gafat mult în Islanda.

Câștiguri pentru echipa națională sunt Sorescu, Cristi Manea, Dragoș Nedelcu și, nu în ultimul rând, portarul Niță, cel mai bun tricolor în cele trei meciuri. Rădoi are la dispoziție o lună să găsească o soluție în apărare în locul lui Camora și, eventual, Chiricheș, și pentru atacant în cazul în care Alibec și Florin Tănase vor fi în continuare indisponibili.